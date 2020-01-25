грязными же?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:07
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:32
novichok
Было - сплыло. Тоже заметил, но не особо интересно когда именно...
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:33
Вчора паралельно з Універсалом
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Додано: Суб 25 січ, 2020 16:01
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:25
Re: Monobank
з точки зору психо-модерн-марктенгу ця подія несе негатив на підкорк, тому банки шлют лише позитивні точки якоріння своєму стаду
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 25 січ, 2020 20:51
Re: Monobank
що значить у мене як? просто йду в обмінник, що в ломбарді через дорогу, і купляю за 100 грн 15.898 злотих, кладу на рахунок злотувки - і в банкоматі Польщі їх знімають.
те саме я, звісно, можу провернути і через долар - купити тут бакс в тому ж обміннику по 24.35 і здати в Польщі налом по 3.855, але тоді отримаю за свої 100 грн лише 15.838 злотих, що мені не вигідно.
для мене 15.898 більше за 15.838. а якщо мова про десятки тисяч гривень?
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:45
SWIFT-ом? Моно не берет отдельную комиссию за зачисление, но её возьмут посредники: банк отправителя те что будут стоять в цепочке.
Mind the gap.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 06:08
Скунс, Газ мяс - снизил "Про запас" до 13%.
Белки и Форс - 15% До востребованная. (это не реклама, это и так любой дурак знает )
Додано: Нед 26 січ, 2020 06:57
Belki или БИС дают 14% после 200000,01 грн
никому не верю
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