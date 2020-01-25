Stringer написав: Ну давайте считать Курс злотого в обменке 6,4 грн Курс доллара в обменке 24,5 грн Курс злотого за доллар в визе 3,833 https://obmenka.kharkov.ua/ https://usa.visa.com/support/consumer/t ... hange+rate 1. Покупаем в обменке на 100 грн 15,625 злотых 2. Покупаем в обменке на 100 грн 4,08 доллара, кладём их на карту виза Альфа, снимаем в Польше 15,638 злотых. А вы как считаете? Как у вас 15,625 получается намного больше 15,638?
що значить у мене як? просто йду в обмінник, що в ломбарді через дорогу, і купляю за 100 грн 15.898 злотих, кладу на рахунок злотувки - і в банкоматі Польщі їх знімають.
те саме я, звісно, можу провернути і через долар - купити тут бакс в тому ж обміннику по 24.35 і здати в Польщі налом по 3.855, але тоді отримаю за свої 100 грн лише 15.838 злотих, що мені не вигідно. для мене 15.898 більше за 15.838. а якщо мова про десятки тисяч гривень?
Вы на другой планете наверное живете, с другими курсами и иным восприятием письменного текста. Кто вам предлагал наличные доллары сдавать в Польше? Вам будет ещё выгоднее вообще с банками не связываться, и меняйте в самых темных подворотнях