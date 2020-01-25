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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1692169316941695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.4 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
8
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:40

  Prestol написав:
  Stringer написав: Ну давайте считать :mrgreen:
Курс злотого в обменке 6,4 грн
Курс доллара в обменке 24,5 грн
Курс злотого за доллар в визе 3,833
https://obmenka.kharkov.ua/
https://usa.visa.com/support/consumer/t ... hange+rate
1. Покупаем в обменке на 100 грн 15,625 злотых
2. Покупаем в обменке на 100 грн 4,08 доллара, кладём их на карту виза Альфа, снимаем в Польше 15,638 злотых.
А вы как считаете? Как у вас 15,625 получается намного больше 15,638? :P

що значить у мене як? просто йду в обмінник, що в ломбарді через дорогу, і купляю за 100 грн 15.898 злотих, кладу на рахунок злотувки - і в банкоматі Польщі їх знімають.

те саме я, звісно, можу провернути і через долар - купити тут бакс в тому ж обміннику по 24.35 і здати в Польщі налом по 3.855, але тоді отримаю за свої 100 грн лише 15.838 злотих, що мені не вигідно.
для мене 15.898 більше за 15.838. :roll: а якщо мова про десятки тисяч гривень? 8)

Вы на другой планете наверное живете, с другими курсами и иным восприятием письменного текста. Кто вам предлагал наличные доллары сдавать в Польше? Вам будет ещё выгоднее вообще с банками не связываться, и меняйте в самых темных подворотнях ;-)
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