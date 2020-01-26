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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1692169316941695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.4 5 17
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
0
0
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
8
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
47%
8
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:40

  Prestol написав:
  Stringer написав: Ну давайте считать :mrgreen:
Курс злотого в обменке 6,4 грн
Курс доллара в обменке 24,5 грн
Курс злотого за доллар в визе 3,833
https://obmenka.kharkov.ua/
https://usa.visa.com/support/consumer/t ... hange+rate
1. Покупаем в обменке на 100 грн 15,625 злотых
2. Покупаем в обменке на 100 грн 4,08 доллара, кладём их на карту виза Альфа, снимаем в Польше 15,638 злотых.
А вы как считаете? Как у вас 15,625 получается намного больше 15,638? :P

що значить у мене як? просто йду в обмінник, що в ломбарді через дорогу, і купляю за 100 грн 15.898 злотих, кладу на рахунок злотувки - і в банкоматі Польщі їх знімають.

те саме я, звісно, можу провернути і через долар - купити тут бакс в тому ж обміннику по 24.35 і здати в Польщі налом по 3.855, але тоді отримаю за свої 100 грн лише 15.838 злотих, що мені не вигідно.
для мене 15.898 більше за 15.838. :roll: а якщо мова про десятки тисяч гривень? 8)

Вы на другой планете наверное живете, с другими курсами, математикой и иным восприятием письменного текста.
Кто вам предлагал наличные доллары сдавать в Польше?
Вам будет ещё выгоднее вообще с банками не связываться, и меняйте в самых темных подворотнях ;-)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:17

Re: Monobank

Вот интересно. В связи с возбуждением финмона их устроит электронная форма из налоговой о доходах за год типа:
Вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв вiдповiдь на запит у електронному виглядi[F1401802]

Пока ко мне претензий не было, но судя по отзывам вполне может быть.
И еще они не интересуются происхождением денег при погашении кред. задолженности? А то потратил с кредитки 50К, а потом вернуть не дадут мол, а откуда деньги взял...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:36

  ol_zy написав:Вот интересно. В связи с возбуждением финмона их устроит электронная форма из налоговой о доходах за год типа:
Вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв вiдповiдь на запит у електронному виглядi[F1401802]

Пока ко мне претензий не было, но судя по отзывам вполне может быть.
И еще они не интересуются происхождением денег при погашении кред. задолженности? А то потратил с кредитки 50К, а потом вернуть не дадут мол, а откуда деньги взял...

Устроит...якщо там більше 50К. :)
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:13

Re: Monobank

я безработный, каждый месяц у меня здесь заходит 150к и выходит 150к по п2п, ни разу на финмон не попадал
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:07

  Hack-Stock написав:я безработный, каждый месяц у меня здесь заходит 150к и выходит 150к по п2п, ни разу на финмон не попадал

Пришлите ваш ИНН и номер карты в ЛС. Проверим причину вашей проблемы :twisted: :mrgreen:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 03:46

  vitaliy_berdinskikh написав:К слову, там же вроде в конце января должен был стартануть наконец-то Кото.

У них Дубилет в политику ушел, и горох теперь не успевает.
Maksi2
 
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