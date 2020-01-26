Додано: Пон 27 січ, 2020 11:00

Случайно перевёл 800 грн на карту монобанка знакомому из списка контактов владельцев карты моно через приложение. Карта эта уже давно закрыта, деньги ушли. Обращался в тех поддержку моно я, обращался знакомый в поддержку моно о том что на его закрытую карту номер такой то перечислили с такой то карты случайно 800 грн, имена и фамили, короче вся инфа передана и просьба отменить платеж. Тех поддержка послала в гражданский суд писать заяву на незаконно обогатившегося знакомого. Я понимаю была бы карта открыта и тогда разбираться самому и просить владельца карты вернуть деньги, а так карта уже давно закрыта и деньги ушли куда-то монобанку и теперь меня посылают в суд писать заяву на человека у которого карты то и нет. Обьясните что делать, где сейчас эти деньги, как так получается???