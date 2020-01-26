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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:15
если чуть-чуть подумать, то можно определить что все работает через бэк-офис. Они в интервью это говорили, универсал сделал так что платежи "тупо" идут. А чтобы отменять надо это делать вручную. Если ты не знаешь SQL, то можешь что-то запороть. Но аналогично не будут делать и в Ощаде. Они не будут "ковырять" банк свой каждый день по 100500 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 13:33
а знание сиквела здесь каким боком?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:34
Вот что монобанк ответил на минфине : "Детально проверили информацию. Рекомендуем обратиться в гражданский суд или решить вопрос с получателем средств. На текущий момент, у нас отсутствует возможность данный платеж вернуть."
Спрашиваю знакомого чё за хрень может быть такая и оказывается у него были какие то тёрки с кредитными деньгами у монобанка, он все долги погасил, закрыл карту а моно начислило опять какой то долг. И теперь знакомый подал в суд на них и всё это тянется досихпор. При этом карта для него закрыта, приложение не работает. Я так понял с таким раскладом можно забыть про 800 грн....
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