Додано: Пон 27 січ, 2020 18:42

bmwitslife написав: Вот что монобанк ответил на минфине : "Детально проверили информацию. Рекомендуем обратиться в гражданский суд или решить вопрос с получателем средств. На текущий момент, у нас отсутствует возможность данный платеж вернуть."

Спрашиваю знакомого чё за хрень может быть такая и оказывается у него были какие то тёрки с кредитными деньгами у монобанка, он все долги погасил, закрыл карту а моно начислило опять какой то долг. И теперь знакомый подал в суд на них и всё это тянется досихпор. При этом карта для него закрыта, приложение не работает. Я так понял с таким раскладом можно забыть про 800 грн.... Вот что монобанк ответил на минфине : "Детально проверили информацию. Рекомендуем обратиться в гражданский суд или решить вопрос с получателем средств. На текущий момент, у нас отсутствует возможность данный платеж вернуть."Спрашиваю знакомого чё за хрень может быть такая и оказывается у него были какие то тёрки с кредитными деньгами у монобанка, он все долги погасил, закрыл карту а моно начислило опять какой то долг. И теперь знакомый подал в суд на них и всё это тянется досихпор. При этом карта для него закрыта, приложение не работает. Я так понял с таким раскладом можно забыть про 800 грн....

То есть я был прав и там у Вашего знакомого не все чисто, и банк зачислил ваши 800 грн., которые пошли на погашение долга знакомого перед банком. По сути банк Ваше поручение о перечислении денег исполнил. Ваш знакомый конечно карту может и закрыл (хотя может и нет - в Монином приложении на основании Вашей телефонной книги карта все еще числится активной), но в любом счет к карте остался открытым и банк, судя по тому что Вы написали, до сих пор учитывает на нем долги знакомого. По сути эти 800 грн. (если Вы их знакомому таки не были должны и действительно перечислили на его карту случайно) теперь это долг Вашего знакомого перед Вами. Но стребовать с него их сейчас у Вас даже через суд будет проблематично. И это будет длится до тех пор пока не будет решения суда по иску Вашего знакомого к Моне. А вот если суд закончится да еще если решение будет в пользу Вашего знакомого - то тогда Моня ему и эти 800 грн. обязан будет вернуть - вот тогда их можно будет со знакомого истребовать. Как то так