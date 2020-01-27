приват, не?!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 21:46
Додано: Пон 27 січ, 2020 21:58
novichok Поддержу, Приватбанк самый адекватный в этой плане. Один из лучших онлайн-банкингов на уровне с Моно. Другие вне конкуренции, по-моему. И не блокируют карты при малейших операциях по ней.
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:22
Если знакомые странные, с долгами по кредитам, то денег не ждать, сразу в суд.
Додано: Вів 28 січ, 2020 02:00
На червоному пишуть, що моня став ще більш дружнім до пересічних і, звісно ж за численними проханнями, прибрав MCC з квитанцій, що відправляє на пошту. Хто може підтвердити на свіжих операціях? (Сам у ТСМ давно не розплачувався).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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