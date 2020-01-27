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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1694169516961697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
8
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
44%
8
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:46

  v_matsenko написав: Может кто- то подскажет в каких банках не заморачиваются излишней подозрительностью и требуют физического контакта раз в три года при выпуске карты

приват, не?!
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:58

novichok Поддержу, Приватбанк самый адекватный в этой плане. Один из лучших онлайн-банкингов на уровне с Моно. Другие вне конкуренции, по-моему. И не блокируют карты при малейших операциях по ней.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:22

  bmwitslife написав: Спрашиваю знакомого чё за хрень может быть такая и оказывается у него были какие то тёрки с кредитными деньгами у монобанка, он все долги погасил, закрыл карту а моно начислило опять какой то долг.
Я так понял с таким раскладом можно забыть про 800 грн....

Если знакомые странные, с долгами по кредитам, то денег не ждать, сразу в суд.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 02:00

На червоному пишуть, що моня став ще більш дружнім до пересічних і, звісно ж за численними проханнями, прибрав MCC з квитанцій, що відправляє на пошту. Хто може підтвердити на свіжих операціях? (Сам у ТСМ давно не розплачувався).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:07

  klug написав:На червоному пишуть, що моня став ще більш дружнім до пересічних і, звісно ж за численними проханнями, прибрав MCC з квитанцій, що відправляє на пошту. Хто може підтвердити на свіжих операціях? (Сам у ТСМ давно не розплачувався).

Подтверждаю. 17 января покупался корм для грызунов -отправил только что квитанцию - МСС is out ;(
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:13

Пишем в техподдержку? Написал - ничего внятного не ответили...
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 28 січ, 2020 07:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:13

Re: Monobank

  klug написав:Хто може підтвердити на свіжих операціях?
Проверил оплату от 24 января — MCC нет :( Проверил старые операции и всё аналогично. Банку стало не выгодно его отображать что ли...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:18

Re: Monobank

  MASolomko написав:Банку стало не выгодно его отображать что ли...

Стало вигідно не відображати...цікаво чому?
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Квесторе_поверніться
 
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