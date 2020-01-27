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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 08:13
Квесторе_поверніться написав: Slx написав:
Надоели споры с прошаренными, почему им кешбек не начислили, хотя МСС совпадает по категории (они же там меняют-махлюют)
Так це ще більше спорів буде ...спочатку по виясненню МСС а потім чому не платять.
Не буде, якщо не зхочать. Говорити МСС банк не зобов`язаний.
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Slx
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