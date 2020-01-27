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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1695169616971698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 18
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
44%
8
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
44%
8
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 08:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Slx написав:Надоели споры с прошаренными, почему им кешбек не начислили, хотя МСС совпадает по категории (они же там меняют-махлюют)

Так це ще більше спорів буде ...спочатку по виясненню МСС а потім чому не платять.


Не буде, якщо не зхочать. Говорити МСС банк не зобов`язаний.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:15

  Slx написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Slx написав:Надоели споры с прошаренными, почему им кешбек не начислили, хотя МСС совпадает по категории (они же там меняют-махлюют)

Так це ще більше спорів буде ...спочатку по виясненню МСС а потім чому не платять.


Не буде, якщо не зхочать. Говорити МСС банк не зобов`язаний.


Почему не зобов`язаний?
Как бы этот МСС это детали оперции клиента.
Есть что какой то перечень что из них как озвучивать?
Могут конечно морозиться что не видят. Но кто ж им уже поверит?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 09:45

  Slx написав:Надоели споры с прошаренными, почему им кешбек не начислили, хотя МСС совпадает по категории (они же там меняют-махлюют)

Ага, усложняют задачу умникам и отсекают аленей 8)
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  #<1 ... 1695169616971698
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