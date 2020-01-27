Не буде, якщо не зхочать. Говорити МСС банк не зобов`язаний.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 08:13
Не буде, якщо не зхочать. Говорити МСС банк не зобов`язаний.
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:15
Почему не зобов`язаний?
Как бы этот МСС это детали оперции клиента.
Есть что какой то перечень что из них как озвучивать?
Могут конечно морозиться что не видят. Но кто ж им уже поверит?
Додано: Вів 28 січ, 2020 09:45
Ага, усложняют задачу умникам и отсекают аленей
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