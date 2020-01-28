намного умнее
не убивают время и силы
на отслеживания каждого чека
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:28
Або будуть одразу казати свій "правильний" код по своїй таблиці, хоча вони його і у квитанцію могли одразу писати, але прибрати його було явно простіше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 28 січ, 2020 19:09
Re: Monobank
Я так пробовал, но это не остановило поток смсок с требованием пройти актуализацию и угрозами отключить все счета - пока не пошел ножками в отделение.
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