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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1696169716981699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:11

намного умнее
не убивают время и силы 
на отслеживания каждого чека :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:28

  Квесторе_поверніться написав:Так це ще більше спорів буде ...спочатку по виясненню МСС а потім чому не платять.

Або будуть одразу казати свій "правильний" код по своїй таблиці, хоча вони його і у квитанцію могли одразу писати, але прибрати його було явно простіше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 17:43

в выписке по карте есть mcc.
rudnitep
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:09

Re: Monobank

  MASolomko написав:ukrprom2014, если не надо заполнять анкету, то фотокопии документов можно предоставить удалённо.

Я так пробовал, но это не остановило поток смсок с требованием пройти актуализацию и угрозами отключить все счета - пока не пошел ножками в отделение.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 19:55

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:пока не пошел ножками в отделение.


в монобанки появились отделєнія?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:09

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:пока не пошел ножками в отделение.


в монобанки появились отделєнія?

то он про Приватоления.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 20:11

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:это не остановило поток смсок с требованием пройти актуализацию и угрозами отключить все счета
Похоже, что банку надо было актуализировать анкету. Это можно сделать только в отделении. :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:11

Re: Monobank

как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.
mephala
 
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