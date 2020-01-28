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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:31
mephala написав:
как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.
Там есть опция "Создать новый контакт"
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:34
clientage написав: mephala написав:
как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.
Там есть опция "Создать новый контакт"
И обзывай карту как хочешь.
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lel
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:25
https://t.me/OGoMono/223
mephala написав:
как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.
Так підійде?
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:38
clientage написав: mephala написав:
как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.
Там есть опция "Создать новый контакт"
и зачем мне этот мусор в контактах? или контакт это не в тел книге?
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mephala
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