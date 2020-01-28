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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1697169816991700

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Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:31

  mephala написав:как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.

Там есть опция "Создать новый контакт" :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 21:34

  clientage написав:
  mephala написав:как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.

Там есть опция "Создать новый контакт" :idea:

И обзывай карту как хочешь.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:25

  mephala написав:как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.

https://t.me/OGoMono/223
Так підійде?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:38

  clientage написав:
  mephala написав:как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.

Там есть опция "Создать новый контакт" :idea:

и зачем мне этот мусор в контактах? или контакт это не в тел книге?
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:34

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.

Там есть опция "Создать новый контакт" :idea:

и зачем мне этот мусор в контактах? или контакт это не в тел книге?

Угуу в самой телкниге его нет, но телкнига(если не отключена) есть среди именкарт в Моне.
Поэтому шобы отделить мух от... верблюдов, я решил всем этим карточным именам ставить префикс *... Ну я таак вижу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:36

  v_matsenko написав: в каких банках не заморачиваются излишней подозрительностью и требуют физического контакта раз в три года при выпуске карты,рассматриваю Пивденний и Идею ,кто-то имеет инфу о них?


Idea в прошлом году заблокировала счета, пока не пришел в отделение для актуализации данных. Хотя за три месяца до этого перевыпускали карту по окончании срока действия.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:58

Re: Monobank

  v_matsenko написав:рассматриваю Пивденний и Идею ,кто-то имеет инфу о них?

Идея регулярно обновляет анкету.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:09

  clientage написав:Угуу в самой телкниге его нет, но телкнига(если не отключена) есть среди именкарт в Моне.
Поэтому шобы отделить мух от... верблюдов, я решил всем этим карточным именам ставить префикс *... Ну я таак вижу :)

идиотизм со стороны котобанды.
почему просто нельзя сохранить карту как при пополнении дав ей название.
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Я взагалі аппці доступ до контактів не давав - "нєфіг шастать" ;)
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