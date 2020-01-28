Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2020 21:31
mephala написав:
как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.
Там есть опция "Создать новый контакт"
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Вів 28 січ, 2020 21:34
clientage написав: mephala написав:
как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.
Там есть опция "Создать новый контакт"
И обзывай карту как хочешь.
lel
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:25
mephala написав:
как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.
https://t.me/OGoMono/223
Так підійде?
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klug
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Додано: Вів 28 січ, 2020 22:38
clientage написав: mephala написав:
как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.
Там есть опция "Создать новый контакт"
и зачем мне этот мусор в контактах? или контакт это не в тел книге?
mephala
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:34
mephala написав: clientage написав: mephala написав:
как сохранить карту при отправке денег?
упорно требует привязать карту к контактам блин. если отказываешся - не сохраняет.
Там есть опция "Создать новый контакт"
и зачем мне этот мусор в контактах? или контакт это не в тел книге?
Угуу в самой телкниге его нет, но телкнига(если не отключена) есть среди именкарт в Моне.
Поэтому шобы отделить мух от... верблюдов, я решил всем этим карточным именам ставить префикс *... Ну я таак вижу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:36
v_matsenko написав:
в каких банках не заморачиваются излишней подозрительностью и требуют физического контакта раз в три года при выпуске карты,рассматриваю Пивденний и Идею ,кто-то имеет инфу о них?
Idea в прошлом году заблокировала счета, пока не пришел в отделение для актуализации данных. Хотя за три месяца до этого перевыпускали карту по окончании срока действия.
denmayer
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Додано: Вів 28 січ, 2020 23:58
v_matsenko написав:
рассматриваю Пивденний и Идею ,кто-то имеет инфу о них?
Идея регулярно обновляет анкету.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 29 січ, 2020 00:09
clientage написав:
Угуу в самой телкниге его нет, но телкнига(если не отключена) есть среди именкарт в Моне.
Поэтому шобы отделить мух от... верблюдов, я решил всем этим карточным именам ставить префикс *... Ну я таак вижу
идиотизм со стороны котобанды.
почему просто нельзя сохранить карту как при пополнении дав ей название.
mephala
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Додано: Сер 29 січ, 2020 00:12
Я взагалі аппці доступ до контактів не давав - "нєфіг шастать"
she_ne_investor
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