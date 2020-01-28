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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 00:29
klug написав:
Якщо оформити "Покупку частинами" то партнерський кишмиш дадуть чи ні? Підозрюю що ні, але жодних згадок про це не знайшов.
В информации о партнерском КБ это явно написано.
Skiw
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Додано: Сер 29 січ, 2020 01:24
Skiw написав: klug написав:
Якщо оформити "Покупку частинами" то партнерський кишмиш дадуть чи ні? Підозрюю що ні, але жодних згадок про це не знайшов.
В информации о партнерском КБ это явно написано.
Тепер знайшов, дякую. Глибоко заховали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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