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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1698169917001701

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:29

  klug написав:Якщо оформити "Покупку частинами" то партнерський кишмиш дадуть чи ні? Підозрюю що ні, але жодних згадок про це не знайшов.

В информации о партнерском КБ это явно написано.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 01:24

  Skiw написав:
  klug написав:Якщо оформити "Покупку частинами" то партнерський кишмиш дадуть чи ні? Підозрюю що ні, але жодних згадок про це не знайшов.

В информации о партнерском КБ это явно написано.

Тепер знайшов, дякую. Глибоко заховали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3997
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 08:38

  mephala написав:
  clientage написав:Угуу в самой телкниге его нет, но телкнига(если не отключена) есть среди именкарт в Моне.
Поэтому шобы отделить мух от... верблюдов, я решил всем этим карточным именам ставить префикс *... Ну я таак вижу :)

идиотизм со стороны котобанды.
почему просто нельзя сохранить карту как при пополнении дав ей название.


Можно, именно так и сохраняется карта.
Именно об етом и написал clientage.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 173
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Подякував: 19 раз.
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  #<1 ... 1698169917001701
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