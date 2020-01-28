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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 00:29
klug написав:
Якщо оформити "Покупку частинами" то партнерський кишмиш дадуть чи ні? Підозрюю що ні, але жодних згадок про це не знайшов.
В информации о партнерском КБ это явно написано.
Skiw
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Додано: Сер 29 січ, 2020 01:24
Skiw написав: klug написав:
Якщо оформити "Покупку частинами" то партнерський кишмиш дадуть чи ні? Підозрюю що ні, але жодних згадок про це не знайшов.
В информации о партнерском КБ это явно написано.
Тепер знайшов, дякую. Глибоко заховали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 29 січ, 2020 08:38
mephala написав: clientage написав:
Угуу в самой телкниге его нет, но телкнига(если не отключена) есть среди именкарт в Моне.
Поэтому шобы отделить мух от... верблюдов, я решил всем этим карточным именам ставить префикс *... Ну я таак вижу
идиотизм со стороны котобанды.
почему просто нельзя сохранить карту как при пополнении дав ей название.
Можно, именно так и сохраняется карта.
Именно об етом и написал clientage
.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:39
vitaliy_berdinskikh написав:
Можно, именно так и сохраняется карта.
Именно об етом и написал clientage
.
я к тому что зачем вообще эти танцы вокруг контактов если к ним доступ закрыт.
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mephala
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Додано: Сер 29 січ, 2020 12:05
mephala написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Можно, именно так и сохраняется карта.
Именно об етом и написал clientage
.
я к тому что зачем вообще эти танцы вокруг контактов если к ним доступ закрыт.
Думаю, эт повышает надёжность заёмщика
И за это ж медальку дают у Мони
... делайте хоть что-нибудь!
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