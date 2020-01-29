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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1699170017011702

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:46

Re: Monobank

  Son of Sun написав:Варіантів мульйон.
несколько десятков
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:48

  Мизантрóп написав:
  Son of Sun написав:Варіантів мульйон.
несколько десятков

Банків більше 20?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав:
  Son of Sun написав:Варіантів мульйон.
несколько десятков

Банків більше 20?

сеп и р2р позволяющих осуществить задуманное + пару агрегаторов.СчитайТЕ.Килька будэ?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:56

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Мизантрóп написав: несколько десятков

Банків більше 20?

сеп и р2р позволяющих осуществить задуманное + пару агрегаторов.СчитайТЕ.Килька будэ?

и везде бесплатно?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:11

Re: Monobank

  J написав:и везде бесплатно?

При вході в любий банк саме перше це слід дослідити безкомісійний вхід і вихід...налом і безналом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:52

J
позволяющих осуществить задуманное потерялось в логцепи?

Квесторе_поверніться так килька будэ?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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  #<1 ... 1699170017011702
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