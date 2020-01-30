несколько десятков
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:46
Re: Monobank
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:48
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:51
сеп и р2р позволяющих осуществить задуманное + пару агрегаторов.СчитайТЕ.Килька будэ?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 30 січ, 2020 14:56
и везде бесплатно?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:11
Re: Monobank
При вході в любий банк саме перше це слід дослідити безкомісійний вхід і вихід...налом і безналом.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:52
J
позволяющих осуществить задуманное потерялось в логцепи?
Квесторе_поверніться так килька будэ?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:09
это важный момент,
т.к. бесплатность услуги не означает
что банк вам позволит осуществить задуманное
т.к. недолюбливает некоторых категорий клиентов (свинорылов, тревожных кабанчиков, и тд и тп)
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:29
Re: Monobank
без 100 грам не разобрацЦЦА (првівет фламінго)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:38
Re: Monobank
Шановне товариство!
А яким чином в Моні влаштований обмін валют і яким чином та де потім дану валюту можна зняти (відділення Універсалу далеко)?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:05
Re: Monobank
В касах ТАС банка й А-банка 0,9% коміс. Зняття депо 0%.
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