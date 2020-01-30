stryzhko
Дякую!
Обмін валют тут тільки під відкриття депо (з картки моно гривню на валютний депозит)?
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:09
stryzhko
Дякую!
Обмін валют тут тільки під відкриття депо (з картки моно гривню на валютний депозит)?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:15
Re: Monobank
Ні, звичайний обмін між картками в різних валютах, як і в інших банків. Депо, то для отримання максимального профіту, так би мовити.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:25
Щоб зняти валюту з депо в ТАСі чи А-банку - обов'язково випускати пластикову картку за 150 грн.?
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:42
V2
Курс у Моні завжди на 1коп. вигідніше, ніж у Прихваті. Вигода міняти саме тут дуже умовна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:50
Re: Monobank
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