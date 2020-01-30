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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1700170117021703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:09

stryzhko
Дякую!
Обмін валют тут тільки під відкриття депо (з картки моно гривню на валютний депозит)?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:15

Re: Monobank

V2 написав:stryzhko
Дякую!
Обмін валют тут тільки під відкриття депо (з картки моно гривню на валютний депозит)?
Ні, звичайний обмін між картками в різних валютах, як і в інших банків. Депо, то для отримання максимального профіту, так би мовити.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:25

  stryzhko написав:
V2 написав:Шановне товариство!
А яким чином в Моні влаштований обмін валют і яким чином та де потім дану валюту можна зняти (відділення Універсалу далеко)?
В касах ТАС банка й А-банка 0,9% коміс. Зняття депо 0%.


Щоб зняти валюту з депо в ТАСі чи А-банку - обов'язково випускати пластикову картку за 150 грн.?
V2
4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:42

V2
Курс у Моні завжди на 1коп. вигідніше, ніж у Прихваті. Вигода міняти саме тут дуже умовна.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:50

Re: Monobank

V2 написав:
  stryzhko написав:
V2 написав:Щоб зняти валюту з депо в ТАСі чи А-банку - обов'язково випускати пластикову картку за 150 грн.?

Ні
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:42

Re: Monobank

Коллеги, никто не сталкивался, лимит на переводы с карты Монобанке 250 тыс. распространяется на аккаунт или на карту? К примеру, если есть чёрная карта (старая) и белая (новая), то можно перевести на другие банки 250 тыс. с чёрной + 250 тыс. с белой?
Andrew75
 
Повідомлень: 917
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:49

Andrew75 мне кажется, надежней и быстрее будет в поддержке мони спросить
http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно https://alfarefferal.page.link/sdaXpnqXqAAee5vQA
+200 РЕАЛЬНЫХ ГРН за карту Альфы. Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 149
З нами з: 08.04.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:13

  omb написав:Andrew75 мне кажется, надежней и быстрее будет в поддержке мони спросить

Спросил. Ответили, что лимиты по картам отдельные. Но у Финмона могут возникнуть вопросы по любой операции. В общем, на свой страх и риск.
Andrew75
 
Повідомлень: 917
З нами з: 30.09.15
Подякував: 146 раз.
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  #<1 ... 1700170117021703
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