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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1702170317041705>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:00

  novichok написав:Никто не в курсе, тело депозита возможно получить на белую карту?

Да, а почему нет. КОгда депо закончится - вам предложат на выбор или одну из ваших мониных карт, либо р2р до 60 к на любую вашу карту в другом банке либо СЭП куда скажете. Если у Вас на "черной" минус - без проблем можете выбрать для зачисления "белую"
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:34

  Andrew75 написав:Коллеги, никто не сталкивался, лимит на переводы с карты Монобанке 250 тыс. распространяется на аккаунт или на карту? К примеру, если есть чёрная карта (старая) и белая (новая), то можно перевести на другие банки 250 тыс. с чёрной + 250 тыс. с белой?

Это лимит на исходящий п2п, остаток можно сэпом отправить.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:04

  Bosstone написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, никто не сталкивался, лимит на переводы с карты Монобанке 250 тыс. распространяется на аккаунт или на карту? К примеру, если есть чёрная карта (старая) и белая (новая), то можно перевести на другие банки 250 тыс. с чёрной + 250 тыс. с белой?

Это лимит на исходящий п2п, остаток можно сэпом отправить.

В принципе перечислить можно любую сумму если не заблокируют карту после того как деньги попадут на нее. Заводить больше 250 к грн. в месяц - лично я бы не рекомендовал. Ну или готовить документы подтверждающие источники происхождения денег
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:05

Народ, а сейчас всех нормально в приложение Моно пускает?
Проверьте, плиз!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:05

Re: Monobank

Искатель написав:Народ, а сейчас всех нормально в приложение Моно пускает?
Проверьте, плиз!
Да
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:07

  Искатель написав:Народ, а сейчас всех нормально в приложение Моно пускает?
Проверьте, плиз!

все кроме выписки работает нормально вроде как.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:13

  Искатель написав:Народ, а сейчас всех нормально в приложение Моно пускает?
Проверьте, плиз!

Не пускает
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:14

Re: Monobank

Не запускается приложение
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:18

Не пускает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:18

Не пускает
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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