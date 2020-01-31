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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:00
novichok написав:
Никто не в курсе, тело депозита возможно получить на белую карту?
Да, а почему нет. КОгда депо закончится - вам предложат на выбор или одну из ваших мониных карт, либо р2р до 60 к на любую вашу карту в другом банке либо СЭП куда скажете. Если у Вас на "черной" минус - без проблем можете выбрать для зачисления "белую"
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:34
Andrew75 написав:
Коллеги, никто не сталкивался, лимит на переводы с карты Монобанке 250 тыс. распространяется на аккаунт или на карту? К примеру, если есть чёрная карта (старая) и белая (новая), то можно перевести на другие банки 250 тыс. с чёрной + 250 тыс. с белой?
Это лимит на исходящий п2п, остаток можно сэпом отправить.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:04
Bosstone написав: Andrew75 написав:
Коллеги, никто не сталкивался, лимит на переводы с карты Монобанке 250 тыс. распространяется на аккаунт или на карту? К примеру, если есть чёрная карта (старая) и белая (новая), то можно перевести на другие банки 250 тыс. с чёрной + 250 тыс. с белой?
Это лимит на исходящий п2п, остаток можно сэпом отправить.
В принципе перечислить можно любую сумму если не заблокируют карту после того как деньги попадут на нее. Заводить больше 250 к грн. в месяц - лично я бы не рекомендовал. Ну или готовить документы подтверждающие источники происхождения денег
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:05
Народ, а сейчас всех нормально в приложение Моно пускает?
Проверьте, плиз!
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:05
Искатель написав:Народ, а сейчас всех нормально в приложение Моно пускает?
Проверьте, плиз!
Да
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:07
Искатель написав:
Народ, а сейчас всех нормально в приложение Моно пускает?
Проверьте, плиз!
все кроме выписки работает нормально вроде как.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:13
Искатель написав:
Народ, а сейчас всех нормально в приложение Моно пускает?
Проверьте, плиз!
Не пускает
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:14
Не запускается приложение
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:18
Не пускает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:18
Не пускает
Кто не пьёт, тот не рискует.
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