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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1702170317041705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:21

Не пускает!
novichok
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 174 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:26

не пускало, потом пустило и не пускает.

+
заметил, что обмен есть между EUR USD без гривны. У Аллы даже такого нету, там через гривну обмен
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 31 січ, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлень: 1784
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Подякував: 152 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:26

Re: Monobank

Все как обычно работает. Было примерно пол часа назад сообщение в ленте что с выпиской проблема.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
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  • 50₴ та картка Монобанк тут monobank.ua/r/CNfzNe
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 187
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:29

Зайшов спокійно. Вчора прилітав апдейт, пробуйте оновлюватись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4002
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Подякував: 191 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:46

Re: Monobank

Не даёт проводить переводы
arkavs
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Повідомлень: 377
З нами з: 11.06.15
Подякував: 642 раз.
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31.01.2020 20:46
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