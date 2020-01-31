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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:26
не пускало, потом пустило и не пускает.
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заметил, что обмен есть между EUR USD без гривны. У Аллы даже такого нету, там через гривну обмен
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 31 січ, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:26
Re: Monobank
Все как обычно работает. Было примерно пол часа назад сообщение в ленте что с выпиской проблема.
Mind the gap.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:29
Зайшов спокійно. Вчора прилітав апдейт, пробуйте оновлюватись.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:46
Re: Monobank
Не даёт проводить переводы
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