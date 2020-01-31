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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1703170417051706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:27

ukrprom2014
Кино? Не смешите - у конкурента в 2 раза больше за него дают! :lol:

Моно у меня в который раз традиционно пролетает, как фанера над Парижем :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 7860
З нами з: 14.06.13
Подякував: 391 раз.
Подякували: 797 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:42

  Vorlon написав:ukrprom2014
Кино? Не смешите - у конкурента в 2 раза больше за него дают! :lol:

Моно у меня в который раз традиционно пролетает, как фанера над Парижем :mrgreen:

а животина? у меня второй месяц вподряд будет карта в обороте.
mephala
 
Повідомлень: 6439
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 697 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:44

  mephala написав:а животина? у меня второй месяц вподряд будет карта в обороте.

Не держу, поэтому мне легче ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 7860
З нами з: 14.06.13
Подякував: 391 раз.
Подякували: 797 раз.
 
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  #<1 ... 1703170417051706
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