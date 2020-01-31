ukrprom2014
Кино? Не смешите - у конкурента в 2 раза больше за него дают!
Моно у меня в который раз традиционно пролетает, как фанера над Парижем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 00:27
ukrprom2014
Кино? Не смешите - у конкурента в 2 раза больше за него дают!
Моно у меня в который раз традиционно пролетает, как фанера над Парижем
Додано: Суб 01 лют, 2020 00:42
Додано: Суб 01 лют, 2020 00:44
Додано: Суб 01 лют, 2020 01:30
Re: Monobank
А я как раз подумал, что Моно мог бы в хитрую повторить категорию с Животными, получив меньшее кол-во покупок от свинорылов, который в прошлом месяце затарились на пол года вперед))
Додано: Суб 01 лют, 2020 01:30
А можно варианты конкурентов сбросить, если хотите - в профильных ветках. В А-банке - уже видел ваш пост, еще видимо в ветке Идеи отпишитесь ?
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