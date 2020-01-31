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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1704170517061707>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:27

ukrprom2014
Кино? Не смешите - у конкурента в 2 раза больше за него дают! :lol:

Моно у меня в который раз традиционно пролетает, как фанера над Парижем :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:42

  Vorlon написав:ukrprom2014
Кино? Не смешите - у конкурента в 2 раза больше за него дают! :lol:

Моно у меня в который раз традиционно пролетает, как фанера над Парижем :mrgreen:

а животина? у меня второй месяц вподряд будет карта в обороте.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 00:44

  mephala написав:а животина? у меня второй месяц вподряд будет карта в обороте.

Не держу, поэтому мне легче ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 7861
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:30

Re: Monobank

А я как раз подумал, что Моно мог бы в хитрую повторить категорию с Животными, получив меньшее кол-во покупок от свинорылов, который в прошлом месяце затарились на пол года вперед))
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:30

  ukrprom2014 написав:Что день грядущий нам готовит:

Реально интересно только животина и кино на свои, все остальное у конкурентов гораздо щедрее и к тому же за кредитные.


А можно варианты конкурентов сбросить, если хотите - в профильных ветках. В А-банке - уже видел ваш пост, еще видимо в ветке Идеи отпишитесь ?
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:47

Re: Monobank

  Surfer написав:еще видимо в ветке Идеи отпишитесь

у идеи разве категории меняюЦЦа? или речь об "о"банке? Так ее карты мало кто имеет ;(
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:38

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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:02

Re: Monobank

Glusco сдувается: Алка 5%, Моня 7% и не более 500грн.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:49

Monobank

  Мизантрóп написав:Glusco сдувается: Алка 5%, Моня 7% и не более 500грн.

В январе уже слились. Ещё и цены у глуско... неинтересно!
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:57

  mihasik написав:
  Мизантрóп написав:Glusco сдувается: Алка 5%, Моня 7% и не более 500грн.

В январе уже слились. Ещё и цены у глуско... неинтересно!


заедьте в эпицентр, возьмите на кассе флаера -3 грн\л и будет интересно :)
95й - 22.5 грн выходит, если в начале месяца заливаться за кредитные, дето есть дешевле?
Hack-Stock
 
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