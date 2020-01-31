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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1704170517061707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:02

Re: Monobank

  mihasik написав:Ещё и цены у глуско... неинтересно!

Еще через toplyo.ua можно покупать. Там -2,00 грн на бензин Glusco, что хотя и близко к 7%, но это чистая скидка, а не кешбэк, с которого еще снимут налог. Плюс можно покупать картами, по которым есть кешбэк на АЗС.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:03

  Hack-Stock написав:
  mihasik написав:
  Мизантрóп написав:Glusco сдувается: Алка 5%, Моня 7% и не более 500грн.

В январе уже слились. Ещё и цены у глуско... неинтересно!


заедьте в эпицентр, возьмите на кассе флаера -3 грн\л и будет интересно :)
95й - 22.5 грн выходит, если в начале месяца заливаться за кредитные, дето есть дешевле?

Спасибо. Гляну. Так на глуско 95 по 26,95грн как 22,5грн получилось?
Сейчас пока КЛО, за регистрацию, -5грн выкатываю
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:17

mihasik 26.95 - 3 грн флаер это уже 23.95 - 5.635% кешбек = 22.6 и ещё можно сделать минус ~2% (если мы зальёмся за монины кредитные 1 февраля, а погасим их 31 марта, а свои деньги подержим это время на КОКО под 15%)
Итого максимум можно выжать 22.15 грн\л
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:09

Re: Monobank

  Hack-Stock написав:ещё можно сделать минус ~2% (если мы зальёмся за монины кредитные 1 февраля, а погасим их 31 марта, а свои деньги подержим это время на КОКО под 15%)

Можно сделать сразу -5% грязными, если платить кредиткой Форварда (по крайней мере, по предварительной информации там будет 5% на АЗС в феврале).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:38

Re: Monobank

  Hack-Stock написав:95й - 22.5 грн выходит, если в начале месяца заливаться за кредитные, дето есть дешевле?

В декабре было по 10л бесплатно на КЛО за фейковые регистрации на Фаворит-спорте.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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