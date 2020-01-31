Еще через toplyo.ua можно покупать. Там -2,00 грн на бензин Glusco, что хотя и близко к 7%, но это чистая скидка, а не кешбэк, с которого еще снимут налог. Плюс можно покупать картами, по которым есть кешбэк на АЗС.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 12:02
Re: Monobank
Еще через toplyo.ua можно покупать. Там -2,00 грн на бензин Glusco, что хотя и близко к 7%, но это чистая скидка, а не кешбэк, с которого еще снимут налог. Плюс можно покупать картами, по которым есть кешбэк на АЗС.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:03
Спасибо. Гляну. Так на глуско 95 по 26,95грн как 22,5грн получилось?
Сейчас пока КЛО, за регистрацию, -5грн выкатываю
Додано: Суб 01 лют, 2020 12:17
mihasik 26.95 - 3 грн флаер это уже 23.95 - 5.635% кешбек = 22.6 и ещё можно сделать минус ~2% (если мы зальёмся за монины кредитные 1 февраля, а погасим их 31 марта, а свои деньги подержим это время на КОКО под 15%)
Итого максимум можно выжать 22.15 грн\л
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:09
Re: Monobank
Можно сделать сразу -5% грязными, если платить кредиткой Форварда (по крайней мере, по предварительной информации там будет 5% на АЗС в феврале).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 13:38
Re: Monobank
В декабре было по 10л бесплатно на КЛО за фейковые регистрации на Фаворит-спорте.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:07
какой смысл, если у моно 7% грязными за кредитные? Я его уже посчитал чистыми там выше 5.635%
Востаннє редагувалось Hack-Stock в Суб 01 лют, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:09
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:10
Re: Monobank
А, ну да, что-то я забыл, что тут же 7% конкретно на Glusco.
Мне в том же Днепре до АЗС, кроме авиасовских и WOG, надо специально ехать. Ну Shell еще почти по пути, а до остальных примерно от 10 км и дальше. А что monobank, что остальные в последнее время "подсели" на Glusco.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:38
Re: Monobank
А что в обанке меняются?
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:48
Нет, не меняются. Для окарты нет категорий.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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