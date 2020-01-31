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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1705170617071708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:50

Re: Monobank

  anis написав:А что в обанке меняются?

ні
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:02

Re: Monobank

ingtrans написав:
  anis написав:
Flamingo написав:[quote="4858966:Surfer"]еще видимо в ветке Идеи отпишитесь

у идеи разве категории меняюЦЦа? или речь об "о"банке? Так ее карты мало кто имеет ;(
А что в обанке меняются?

Нет, не меняются. Для окарты нет категорий.[/quote]Это был риторический вопрос.
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anis
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