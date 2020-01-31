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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:50
anis написав:
А что в обанке меняются?
ні
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 15:02
ingtrans написав: anis написав:
Flamingo написав:[quote="4858966:Surfer"]еще видимо в ветке Идеи отпишитесь
у идеи разве категории меняюЦЦа? или речь об "о"банке? Так ее карты мало кто имеет ;(
А что в обанке меняются?
Нет, не меняются. Для окарты нет категорий.[/quote]Это был риторический вопрос.
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