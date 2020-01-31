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у идеи разве категории меняюЦЦа? или речь об "о"банке? Так ее карты мало кто имеет ;(
Я об Обанке спрашивал. Был в нескольких отделениях идеи - бардак такой , что толком никто не может рассказать как работает кешбек. Идея в своем репертуаре - сельский банк какой то. Вот собственно интересует вопрос - по каким правилам работает кешбек на Окарте.
Surfer написав:Вот собственно интересует вопрос - по каким правилам работает кешбек на Окарте.
Я так ожидаю, что по правилам, описанным на сайте и по ссылке. Как дела обстоят конкретно с этой картой на практике пока еще никто не знает по понятным причинам.
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