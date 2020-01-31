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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1706170717081709>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 14:50

Re: Monobank

  anis написав:А что в обанке меняются?

ні
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:02

Re: Monobank

ingtrans написав:
  anis написав:
Flamingo написав:[quote="4858966:Surfer"]еще видимо в ветке Идеи отпишитесь

у идеи разве категории меняюЦЦа? или речь об "о"банке? Так ее карты мало кто имеет ;(
А что в обанке меняются?

Нет, не меняются. Для окарты нет категорий.[/quote]Это был риторический вопрос.
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 15:26

Re: Monobank

  anis написав:Это был риторический вопрос.
Так а о чем тогда вел речь Surfer прося отписаться в ветке Идеи о категориях кэшбека?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:08

  Flamingo написав:
  Surfer написав:еще видимо в ветке Идеи отпишитесь

у идеи разве категории меняюЦЦа? или речь об "о"банке? Так ее карты мало кто имеет ;(


Я об Обанке спрашивал. Был в нескольких отделениях идеи - бардак такой , что толком никто не может рассказать как работает кешбек. Идея в своем репертуаре - сельский банк какой то. Вот собственно интересует вопрос - по каким правилам работает кешбек на Окарте.
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:16

Re: Monobank

  Surfer написав:Вот собственно интересует вопрос - по каким правилам работает кешбек на Окарте.

Я так ожидаю, что по правилам, описанным на сайте и по ссылке. Как дела обстоят конкретно с этой картой на практике пока еще никто не знает по понятным причинам.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:50

  Мизантрóп написав:Glusco сдувается: Алка 5%, Моня 7% и не более 500грн.

Дешевле через топливо уа выходит
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 16:59

Re: Monobank

Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:15

Re: Monobank

Підскажіть по кешбеку. В категорію "кіно" попадають кінотеатри в торгових центрах? Чи це будуть "розваги"? І цікавить, може хтось знає, театри - це яка категорія?
taya77
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:23

Для информации: на FB проскочило, что в учет лимита идут переводы между своими белой и черной картами. В итоге переводы могут заблокировать даже после переводов исключительно между своми картами monobank.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:35

  taya77 написав:Підскажіть по кешбеку. В категорію "кіно" попадають кінотеатри в торгових центрах? Чи це будуть "розваги"? І цікавить, може хтось знає, театри - це яка категорія?

По первому вопросу надо тестить. Чаще всего будет кино. Причем "кино" может оказаться и входящая в их состав кафешка. А может и наоборот. Дочка брала на кассе в Киеве в одном из мультиплексов стерео-очки - МСС - оказалось кафе и рестораны.
По второму вопросу - непосредственно в кассах театров картой не платил, но платежи через сайты типа Карабас или MUZIN - шли как "развлечения". Думаю в самих театрах категория будет аналогичная, но никак не "кино"
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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