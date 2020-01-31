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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 14:50
Re: Monobank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:02
Re: Monobank
Нет, не меняются. Для окарты нет категорий.[/quote]Это был риторический вопрос.
Додано: Суб 01 лют, 2020 15:26
Re: Monobank
Так а о чем тогда вел речь Surfer прося отписаться в ветке Идеи о категориях кэшбека?
Мои рефералки:
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:08
Я об Обанке спрашивал. Был в нескольких отделениях идеи - бардак такой , что толком никто не может рассказать как работает кешбек. Идея в своем репертуаре - сельский банк какой то. Вот собственно интересует вопрос - по каким правилам работает кешбек на Окарте.
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:16
Re: Monobank
Я так ожидаю, что по правилам, описанным на сайте и по
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:50
Додано: Суб 01 лют, 2020 16:59
Re: Monobank
Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:15
Re: Monobank
Підскажіть по кешбеку. В категорію "кіно" попадають кінотеатри в торгових центрах? Чи це будуть "розваги"? І цікавить, може хтось знає, театри - це яка категорія?
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:23
Для информации: на FB проскочило, что в учет лимита идут переводы между своими белой и черной картами. В итоге переводы могут заблокировать даже после переводов исключительно между своми картами monobank.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Суб 01 лют, 2020 17:35
По первому вопросу надо тестить. Чаще всего будет кино. Причем "кино" может оказаться и входящая в их состав кафешка. А может и наоборот. Дочка брала на кассе в Киеве в одном из мультиплексов стерео-очки - МСС - оказалось кафе и рестораны.
По второму вопросу - непосредственно в кассах театров картой не платил, но платежи через сайты типа Карабас или MUZIN - шли как "развлечения". Думаю в самих театрах категория будет аналогичная, но никак не "кино"
Мои рефералки:
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