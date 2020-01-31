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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1706170717081709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:40

  ingtrans написав:Для информации: на FB проскочило, что в учет лимита идут переводы между своими белой и черной картами. В итоге переводы могут заблокировать даже после переводов исключительно между своми картами monobank.

ну в FB да и еще если только "проскочило" - то таке... Надо реальный кейс. Потому как доходами такие операции при всем желании не являются и обосновать источник происхождения денег достаточно только на самую первую сумму. А с другой стороны в чем смысл просто гонять деньги между картами? Я еще понимаю покупка валюты там. А просто с белой на черную и назад...
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 17:48

Re: Monobank

  Flamingo написав:ну в FB да и еще если только "проскочило" - то таке... Надо реальный кейс.

Там и есть реальный кейс со скрином сообщения от финмониторинга, в котором четко указано, что операции перевода между белой и черной картами используют лимит.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:02

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:ну в FB да и еще если только "проскочило" - то таке... Надо реальный кейс.

Там и есть реальный кейс со скрином сообщения от финмониторинга, в котором четко указано, что операции перевода между белой и черной картами используют лимит.

Извините на группу не подписан. А по лимитам - я так понимаю у Мони много разных лимитов. О каких именно речь? 250к зачислений на карты мони в течении месяца? Переводов по р2р (который устанавливается самим клиентом но наверняка ест какой-то максимальный)? Чего-то еще?
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлень: 3958
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 18:05

Re: Monobank

  Flamingo написав:О каких именно речь?

Лимит зачислений на карту.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 547
З нами з: 31.07.19
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  #<1 ... 1706170717081709
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