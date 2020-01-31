ingtrans написав:Для информации: на FB проскочило, что в учет лимита идут переводы между своими белой и черной картами. В итоге переводы могут заблокировать даже после переводов исключительно между своми картами monobank.
ну в FB да и еще если только "проскочило" - то таке... Надо реальный кейс. Потому как доходами такие операции при всем желании не являются и обосновать источник происхождения денег достаточно только на самую первую сумму. А с другой стороны в чем смысл просто гонять деньги между картами? Я еще понимаю покупка валюты там. А просто с белой на черную и назад...
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Flamingo написав:ну в FB да и еще если только "проскочило" - то таке... Надо реальный кейс.
Там и есть реальный кейс со скрином сообщения от финмониторинга, в котором четко указано, что операции перевода между белой и черной картами используют лимит.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Flamingo написав:ну в FB да и еще если только "проскочило" - то таке... Надо реальный кейс.
Там и есть реальный кейс со скрином сообщения от финмониторинга, в котором четко указано, что операции перевода между белой и черной картами используют лимит.
Извините на группу не подписан. А по лимитам - я так понимаю у Мони много разных лимитов. О каких именно речь? 250к зачислений на карты мони в течении месяца? Переводов по р2р (который устанавливается самим клиентом но наверняка ест какой-то максимальный)? Чего-то еще?
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка