ingtrans написав:Для информации: на FB проскочило, что в учет лимита идут переводы между своими белой и черной картами. В итоге переводы могут заблокировать даже после переводов исключительно между своми картами monobank.
ну в FB да и еще если только "проскочило" - то таке... Надо реальный кейс. Потому как доходами такие операции при всем желании не являются и обосновать источник происхождения денег достаточно только на самую первую сумму. А с другой стороны в чем смысл просто гонять деньги между картами? Я еще понимаю покупка валюты там. А просто с белой на черную и назад...
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50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Flamingo написав:ну в FB да и еще если только "проскочило" - то таке... Надо реальный кейс.
Там и есть реальный кейс со скрином сообщения от финмониторинга, в котором четко указано, что операции перевода между белой и черной картами используют лимит.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Flamingo написав:ну в FB да и еще если только "проскочило" - то таке... Надо реальный кейс.
Там и есть реальный кейс со скрином сообщения от финмониторинга, в котором четко указано, что операции перевода между белой и черной картами используют лимит.
Извините на группу не подписан. А по лимитам - я так понимаю у Мони много разных лимитов. О каких именно речь? 250к зачислений на карты мони в течении месяца? Переводов по р2р (который устанавливается самим клиентом но наверняка ест какой-то максимальный)? Чего-то еще?
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Flamingo написав:Переводов по р2р (который устанавливается самим клиентом но наверняка ест какой-то максимальный)?
О таком лимите, кстати, не слышал. Пользователь устанавливает только лимит интернет-оплат в месяц, который используется в том числе при "вытягивании" средств с карты. Для p2p, инициированных из самого приложения monobank, он не применяется.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Flamingo написав:А с другой стороны в чем смысл просто гонять деньги между картами? Я еще понимаю покупка валюты там. А просто с белой на черную и назад...
Ну не обязательно гонять всю сумму до лимита между черной и белой. Можно гонять куда-то транзитом через белую, пока черная в грейсе, а потом при попытке погасить черную с белой внезапно попасть на блокировку.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
taya77 написав:Підскажіть по кешбеку. В категорію "кіно" попадають кінотеатри в торгових центрах? Чи це будуть "розваги"? І цікавить, може хтось знає, театри - це яка категорія?
По первому вопросу надо тестить. Чаще всего будет кино. Причем "кино" может оказаться и входящая в их состав кафешка. А может и наоборот. Дочка брала на кассе в Киеве в одном из мультиплексов стерео-очки - МСС - оказалось кафе и рестораны. По второму вопросу - непосредственно в кассах театров картой не платил, но платежи через сайты типа Карабас или MUZIN - шли как "развлечения". Думаю в самих театрах категория будет аналогичная, но никак не "кино"