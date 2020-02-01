Додано: Суб 01 лют, 2020 17:40

ingtrans написав: Для информации: на FB проскочило, что в учет лимита идут переводы между своими белой и черной картами. В итоге переводы могут заблокировать даже после переводов исключительно между своми картами monobank. Для информации: на FB проскочило, что в учет лимита идут переводы между своими белой и черной картами. В итоге переводы могут заблокировать даже после переводов исключительно между своми картами monobank.

ну в FB да и еще если только "проскочило" - то таке... Надо реальный кейс. Потому как доходами такие операции при всем желании не являются и обосновать источник происхождения денег достаточно только на самую первую сумму. А с другой стороны в чем смысл просто гонять деньги между картами? Я еще понимаю покупка валюты там. А просто с белой на черную и назад...