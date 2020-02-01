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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1707170817091710 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4.2 5 20 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 5% 1 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 5% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 45% 9 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 45% 9 Всього голосів : 20 Додано: Суб 01 лют, 2020 23:07 Не сможете вывести, 200 не смог по окончанию кинуть на карту другого банка, только 60 макс, если 300,то на свою монину, а потом частями. melkh

Повідомлень: 507 З нами з: 14.07.10 Подякував: 3 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 23:41 На aliexpress сейчас дают что-то или через раз? Starter Повідомлень: 60 З нами з: 01.12.18 Подякував: 10 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 лют, 2020 23:59 Zebra написав: Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил

Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.



В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.



Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют. Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют. Zebra

Повідомлень: 7499 З нами з: 21.09.12 Подякував: 651 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 00:39 Zebra написав: Zebra написав: Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил

Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.



В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.



Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют. Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

вы еще не поняли что это шулеры?

я был вылетел из грейса на 1 день - согласно тарифов мне насчитали двойной процент и штраф за просрочку ОМП. загасил все в ноль первого числа.

потом спустя месяц выставили еще проценты за месяц. на мой вопрос что за пуркуа - сказали что хоть я и загасил первого числа но провелись эти деньги не первого числа а спустя несколько дней. вот за эту дельту и выставили проценты.

то что они декларировали работу по дате операции их абсолютно не волновало.

так что с этими поцами лучше не связываться. ну или если уверен что ты их наепеш а не наоборот. вы еще не поняли что это шулеры?я был вылетел из грейса на 1 день - согласно тарифов мне насчитали двойной процент и штраф за просрочку ОМП. загасил все в ноль первого числа.потом спустя месяц выставили еще проценты за месяц. на мой вопрос что за пуркуа - сказали что хоть я и загасил первого числа но провелись эти деньги не первого числа а спустя несколько дней. вот за эту дельту и выставили проценты.то что они декларировали работу по дате операции их абсолютно не волновало.так что с этими поцами лучше не связываться. ну или если уверен что ты их наепеш а не наоборот. mephala Повідомлень: 6440 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 01:05 Zebra написав: Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

Указано в условиях и правилах обслуживания ФЛ:

"5.31. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку." Указано в условиях и правилах обслуживания ФЛ:"5.31. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку." Bosstone Повідомлень: 1380 З нами з: 21.04.10 Подякував: 598 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 04:21 Zebra написав: Zebra написав: Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил

Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.



В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.



Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют. Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

Їх там накриває уже кілька днів: виписка з помилками, відсотки на залишок нарахували двічі, а зараз сторнували, будемо сподіватись, що і з вашими відсотками - це просто збій. Їх там накриває уже кілька днів: виписка з помилками, відсотки на залишок нарахували двічі, а зараз сторнували, будемо сподіватись, що і з вашими відсотками - це просто збій. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4006 З нами з: 18.08.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1707170817091710 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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