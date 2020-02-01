RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1707170817091710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:07

Не сможете вывести, 200 не смог по окончанию кинуть на карту другого банка, только 60 макс, если 300,то на свою монину, а потом частями.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 507
З нами з: 14.07.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:41

На aliexpress сейчас дают что-то или через раз?
Starter
 
Повідомлень: 60
З нами з: 01.12.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:59

  Zebra написав:Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил

Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.

В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.

Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7499
З нами з: 21.09.12
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:39

  Zebra написав:
  Zebra написав:Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил

Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.

В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.

Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

вы еще не поняли что это шулеры?
я был вылетел из грейса на 1 день - согласно тарифов мне насчитали двойной процент и штраф за просрочку ОМП. загасил все в ноль первого числа.
потом спустя месяц выставили еще проценты за месяц. на мой вопрос что за пуркуа - сказали что хоть я и загасил первого числа но провелись эти деньги не первого числа а спустя несколько дней. вот за эту дельту и выставили проценты.
то что они декларировали работу по дате операции их абсолютно не волновало.
так что с этими поцами лучше не связываться. ну или если уверен что ты их наепеш а не наоборот.
mephala
 
Повідомлень: 6440
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 01:05

  Zebra написав:Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

Указано в условиях и правилах обслуживания ФЛ:
"5.31. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку."
Bosstone
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 21.04.10
Подякував: 598 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 04:21

  Zebra написав:
  Zebra написав:Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил

Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.

В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.

Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

Їх там накриває уже кілька днів: виписка з помилками, відсотки на залишок нарахували двічі, а зараз сторнували, будемо сподіватись, що і з вашими відсотками - це просто збій.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4006
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 08:18

  klug написав:Їх там накриває уже кілька днів...

Я так понимаю у них вчера был решающий момент по первому этапу этой хрени с коллекционированием анимированных картинок котиков. Горох в телеге накануне расхваливал как у них все классно, троллил коллег из других банков фразой "а вы живите с этим" демонстрируя при этом график как увеличивается использование карты теми, кто собирал анимашки, как монобанда готова высчитывать миллисекунды по платежам сразу после полуночи (там я так понял надо было провести три платежа как можно быстрее , чтобы получить последнего котика) - потом утром выложил кучу скринов как народ платил с учётом милисекунд и как это классно и здорово, и какие все молодцы, и как их хвалят "собиратели мультях", и что первая пятерка которая попадет на бизнес завтрак с ним была уже определена к третьей секунде а пятое и шестое места разделило что типа шестьдесят с чем-то миллисекунды, а к четвертой минуте по три платежа сделало аж восемьдесят с лишним претендентов и прочая ересь. А к вечеру признал что все графики не правильные и ошибок куча и как теперь победителю сказать что он не победитель, в общем чтобы загладить свой ляп принято решение раздать всем восьмидесяти с лихyем претендентам, у которых не хватало последнего анимированного кота по железной карте. В общем не задалось у их системы завершение аленье-кошачего конкурса. Но Горох сразу анонсировал старт второго этапа сбора анимашек - там призом будет поездка на Олимпиаду в Японию
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3962
З нами з: 20.03.15
Подякував: 67 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1707170817091710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, liliya_logical і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17097)
02.02.2020 08:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.