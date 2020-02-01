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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:07
Не сможете вывести, 200 не смог по окончанию кинуть на карту другого банка, только 60 макс, если 300,то на свою монину, а потом частями.
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:59
Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.
В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.
Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:39
вы еще не поняли что это шулеры?
я был вылетел из грейса на 1 день - согласно тарифов мне насчитали двойной процент и штраф за просрочку ОМП. загасил все в ноль первого числа.
потом спустя месяц выставили еще проценты за месяц. на мой вопрос что за пуркуа - сказали что хоть я и загасил первого числа но провелись эти деньги не первого числа а спустя несколько дней. вот за эту дельту и выставили проценты.
то что они декларировали работу по дате операции их абсолютно не волновало.
так что с этими поцами лучше не связываться. ну или если уверен что ты их наепеш а не наоборот.
Додано: Нед 02 лют, 2020 01:05
Указано в условиях и правилах обслуживания ФЛ:
"5.31. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку."
Додано: Нед 02 лют, 2020 04:21
Їх там накриває уже кілька днів: виписка з помилками, відсотки на залишок нарахували двічі, а зараз сторнували, будемо сподіватись, що і з вашими відсотками - це просто збій.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 02 лют, 2020 08:18
Я так понимаю у них вчера был решающий момент по первому этапу этой хрени с коллекционированием анимированных картинок котиков. Горох в телеге накануне расхваливал как у них все классно, троллил коллег из других банков фразой "а вы живите с этим" демонстрируя при этом график как увеличивается использование карты теми, кто собирал анимашки, как монобанда готова высчитывать миллисекунды по платежам сразу после полуночи (там я так понял надо было провести три платежа как можно быстрее , чтобы получить последнего котика) - потом утром выложил кучу скринов как народ платил с учётом милисекунд и как это классно и здорово, и какие все молодцы, и как их хвалят "собиратели мультях", и что первая пятерка которая попадет на бизнес завтрак с ним была уже определена к третьей секунде а пятое и шестое места разделило что типа шестьдесят с чем-то миллисекунды, а к четвертой минуте по три платежа сделало аж восемьдесят с лишним претендентов и прочая ересь. А к вечеру признал что все графики не правильные и ошибок куча и как теперь победителю сказать что он не победитель, в общем чтобы загладить свой ляп принято решение раздать всем восьмидесяти с лихyем претендентам, у которых не хватало последнего анимированного кота по железной карте. В общем не задалось у их системы завершение аленье-кошачего конкурса. Но Горох сразу анонсировал старт второго этапа сбора анимашек - там призом будет поездка на Олимпиаду в Японию
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