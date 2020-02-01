|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:07
Не сможете вывести, 200 не смог по окончанию кинуть на карту другого банка, только 60 макс, если 300,то на свою монину, а потом частями.
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:59
Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.
В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.
Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.
Додано: Нед 02 лют, 2020 00:39
вы еще не поняли что это шулеры?
я был вылетел из грейса на 1 день - согласно тарифов мне насчитали двойной процент и штраф за просрочку ОМП. загасил все в ноль первого числа.
потом спустя месяц выставили еще проценты за месяц. на мой вопрос что за пуркуа - сказали что хоть я и загасил первого числа но провелись эти деньги не первого числа а спустя несколько дней. вот за эту дельту и выставили проценты.
то что они декларировали работу по дате операции их абсолютно не волновало.
так что с этими поцами лучше не связываться. ну или если уверен что ты их наепеш а не наоборот.
Додано: Нед 02 лют, 2020 01:05
Указано в условиях и правилах обслуживания ФЛ:
"5.31. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку."
Додано: Нед 02 лют, 2020 04:21
Їх там накриває уже кілька днів: виписка з помилками, відсотки на залишок нарахували двічі, а зараз сторнували, будемо сподіватись, що і з вашими відсотками - це просто збій.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 02 лют, 2020 08:18
Я так понимаю у них вчера был решающий момент по первому этапу этой хрени с коллекционированием анимированных картинок котиков. Горох в телеге накануне расхваливал как у них все классно, троллил коллег из других банков фразой "а вы живите с этим" демонстрируя при этом график как увеличивается использование карты теми, кто собирал анимашки, как монобанда готова высчитывать миллисекунды по платежам сразу после полуночи (там я так понял надо было провести три платежа как можно быстрее , чтобы получить последнего котика) - потом утром выложил кучу скринов как народ платил с учётом милисекунд и как это классно и здорово, и какие все молодцы, и как их хвалят "собиратели мультях", и что первая пятерка которая попадет на бизнес завтрак с ним была уже определена к третьей секунде а пятое и шестое места разделило что типа шестьдесят с чем-то миллисекунды, а к четвертой минуте по три платежа сделало аж восемьдесят с лишним претендентов и прочая ересь. А к вечеру признал что все графики не правильные и ошибок куча и как теперь победителю сказать что он не победитель, в общем чтобы загладить свой ляп принято решение раздать всем восьмидесяти с лихyем претендентам, у которых не хватало последнего анимированного кота по железной карте. В общем не задалось у их системы завершение аленье-кошачего конкурса. Но Горох сразу анонсировал старт второго этапа сбора анимашек - там призом будет поездка на Олимпиаду в Японию
Мои рефералки:
Додано: Нед 02 лют, 2020 09:35
Re: Monobank
Меня во всей этой истории удивляют радостные и одобрительные комментарии к посту Гороховского в стиле "Ура!", "Вы лучшие!", "Респект!" и т.п. Банк налажал на достаточно простых вещах, что наводит на мысль, что могут налажать в чем угодно. Да, молодцы, что признали ошибку и взяли расходы на себя, с иным банком могли бы никогда не узнать правды, но радоваться, ИМХО, особо нечему. Тем не менее, я считаю их приложение самым удобным из тех, которыми мне довелось пользоваться, плюс бесплатные переводы, плюс мгновенные проводки, плюс кешбэк, плюс интересные условия по премиальным картам - в итоге с удовольствием пользуюсь monobank. После monobank появилось несколько подобных проектов, в той или иной степени повторяющих функционал, но думаю, что до monobank пока никто и близко не дотянулся. Вон оформил на неделе О.Карту - это ж пипец какой-то. В приложении лажа на лаже вплоть до полной невозможности его использования.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:09
Алла делает точно так же, в последний день надо гасить в кассе и до 16:00 или лучше за день до последнего дня (ранее до 25 , сейчас до 1)
Другое дело что Алла предупреждает, а если Вы написали что "монобанда" не предупреждает про расчетный период , то минимум странноичто они не предупреждают, то тут им нужно сообщить что платежа как п2п проводятся за 3-7 дней или как-то так.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Нед 02 лют, 2020 10:17
А максимум 60 это точно?
На прошлой неделе закончился депозит на 80 кило и в приложении видел вариант перевода на привязанную карту другого банка. Рисковать не стал и отправил по реквизитам.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
|