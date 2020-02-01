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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1707170817091710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
9
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
45%
9
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:07

Не сможете вывести, 200 не смог по окончанию кинуть на карту другого банка, только 60 макс, если 300,то на свою монину, а потом частями.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:41

На aliexpress сейчас дают что-то или через раз?
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:59

  Zebra написав:Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил

Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.

В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.

Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 00:39

  Zebra написав:
  Zebra написав:Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил

Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.

В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.

Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

вы еще не поняли что это шулеры?
я был вылетел из грейса на 1 день - согласно тарифов мне насчитали двойной процент и штраф за просрочку ОМП. загасил все в ноль первого числа.
потом спустя месяц выставили еще проценты за месяц. на мой вопрос что за пуркуа - сказали что хоть я и загасил первого числа но провелись эти деньги не первого числа а спустя несколько дней. вот за эту дельту и выставили проценты.
то что они декларировали работу по дате операции их абсолютно не волновало.
так что с этими поцами лучше не связываться. ну или если уверен что ты их наепеш а не наоборот.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 01:05

  Zebra написав:Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

Указано в условиях и правилах обслуживания ФЛ:
"5.31. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку."
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 04:21

  Zebra написав:
  Zebra написав:Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил

Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.

В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.

Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

Їх там накриває уже кілька днів: виписка з помилками, відсотки на залишок нарахували двічі, а зараз сторнували, будемо сподіватись, що і з вашими відсотками - це просто збій.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 08:18

  klug написав:Їх там накриває уже кілька днів...

Я так понимаю у них вчера был решающий момент по первому этапу этой хрени с коллекционированием анимированных картинок котиков. Горох в телеге накануне расхваливал как у них все классно, троллил коллег из других банков фразой "а вы живите с этим" демонстрируя при этом график как увеличивается использование карты теми, кто собирал анимашки, как монобанда готова высчитывать миллисекунды по платежам сразу после полуночи (там я так понял надо было провести три платежа как можно быстрее , чтобы получить последнего котика) - потом утром выложил кучу скринов как народ платил с учётом милисекунд и как это классно и здорово, и какие все молодцы, и как их хвалят "собиратели мультях", и что первая пятерка которая попадет на бизнес завтрак с ним была уже определена к третьей секунде а пятое и шестое места разделило что типа шестьдесят с чем-то миллисекунды, а к четвертой минуте по три платежа сделало аж восемьдесят с лишним претендентов и прочая ересь. А к вечеру признал что все графики не правильные и ошибок куча и как теперь победителю сказать что он не победитель, в общем чтобы загладить свой ляп принято решение раздать всем восьмидесяти с лихyем претендентам, у которых не хватало последнего анимированного кота по железной карте. В общем не задалось у их системы завершение аленье-кошачего конкурса. Но Горох сразу анонсировал старт второго этапа сбора анимашек - там призом будет поездка на Олимпиаду в Японию
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 09:35

Re: Monobank

  Flamingo написав:А к вечеру признал что все графики не правильные и ошибок куча и как теперь победителю сказать что он не победитель, в общем чтобы загладить свой ляп принято решение раздать всем восьмидесяти с лихyем претендентам, у которых не хватало последнего анимированного кота по железной карте.

Меня во всей этой истории удивляют радостные и одобрительные комментарии к посту Гороховского в стиле "Ура!", "Вы лучшие!", "Респект!" и т.п. Банк налажал на достаточно простых вещах, что наводит на мысль, что могут налажать в чем угодно. Да, молодцы, что признали ошибку и взяли расходы на себя, с иным банком могли бы никогда не узнать правды, но радоваться, ИМХО, особо нечему. Тем не менее, я считаю их приложение самым удобным из тех, которыми мне довелось пользоваться, плюс бесплатные переводы, плюс мгновенные проводки, плюс кешбэк, плюс интересные условия по премиальным картам - в итоге с удовольствием пользуюсь monobank. После monobank появилось несколько подобных проектов, в той или иной степени повторяющих функционал, но думаю, что до monobank пока никто и близко не дотянулся. Вон оформил на неделе О.Карту - это ж пипец какой-то. В приложении лажа на лаже вплоть до полной невозможности его использования.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:09

  mephala написав:
  Zebra написав:
  Zebra написав:Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил

Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.

В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.

Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

вы еще не поняли что это шулеры?
я был вылетел из грейса на 1 день - согласно тарифов мне насчитали двойной процент и штраф за просрочку ОМП. загасил все в ноль первого числа.
потом спустя месяц выставили еще проценты за месяц. на мой вопрос что за пуркуа - сказали что хоть я и загасил первого числа но провелись эти деньги не первого числа а спустя несколько дней. вот за эту дельту и выставили проценты.
то что они декларировали работу по дате операции их абсолютно не волновало.
так что с этими поцами лучше не связываться. ну или если уверен что ты их наепеш а не наоборот.


Алла делает точно так же, в последний день надо гасить в кассе и до 16:00 или лучше за день до последнего дня (ранее до 25 , сейчас до 1)

Другое дело что Алла предупреждает, а если Вы написали что "монобанда" не предупреждает про расчетный период , то минимум странноичто они не предупреждают, то тут им нужно сообщить что платежа как п2п проводятся за 3-7 дней или как-то так.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 10:17

  melkh написав:Не сможете вывести, 200 не смог по окончанию кинуть на карту другого банка, только 60 макс, если 300,то на свою монину, а потом частями.

А максимум 60 это точно?
На прошлой неделе закончился депозит на 80 кило и в приложении видел вариант перевода на привязанную карту другого банка. Рисковать не стал и отправил по реквизитам.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
ramaz
 
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