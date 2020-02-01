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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:05
Flamingo написав:
этой хрени с коллекционированием анимированных картинок котиков. Горох в телеге накануне расхваливал как у них все классно, троллил коллег из других банков фразой "а вы живите с этим" демонстрируя при этом график как увеличивается использование карты теми, кто собирал анимашки
а я обратил внимание на другую штуку.
когда они ввели эти картинки - я был лучше чем 46% юзеров по сбору анимашек.
и это при том что с января по ноябрь я вообще картой не пользовался.
так что ИМХО при всей его браваде - у них куча карт которыми слабо пользуются.
на данный момент я лучше чем 35% клиентов. так что как минимум треть карт у них мертвые на сейчас.
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mephala
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:18
mephala написав:
на данный момент я лучше чем 35% клиентов. так что как минимум треть карт у них мертвые на сейчас.
Ну у них же есть клиенты, типа меня, которые "анимашки" сразу после введения отключили. Вы наверняка будете их опережать
. Но согласен - статистики они не приводят - но мертвых карт наверняка много. К примеру только у меня их 2 - бакс и евро - первую открывал под депо - ставки упали - депо вывел - операций никаких, вторую открывал под получения перевода СЕПА - но человек заболел и уже 2 месяца в коме
- надеюсь выкарабкается, но ему точно будет не до перевода.
Правда в связи с введением кишмиша и на валютные карты - думал использовать ту же долларовую карту для оплаты хотя бы метро за границей (к тому же и категория "путешествия" в этом месяце пришла) - но и тут облом - карта виртуальная - в метро надо физический пластик (в том городе GPay не катит) - но 150 грн. за "живую" карту я на поездках метро точно не отобью - поэтому - в сад
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:34
mephala написав:
как минимум треть карт у них мертвые на сейчас.
Вот их, наверное, и посчитали в той выборке более 20000 для графика
Такое впечатление, что в выборку были включены активные собиратели наград с одной стороны и те, кто постепенно забивает на карту с другой стороны.
Я награды не отключал, но и не собираю их специально. Режим использования карты ничуть не изменился за эти 6 месяцев, а за январь даже реже использовал, просто потому что было выгоднее платить другой картой. В итоге за всё время собралось 13 наград (лучше 94%), что примерно соответствует количеству наград и у моих знакомых (максимум у одного было 16 по состоянию на конец января). Поэтому, ИМХО, если брать выборку из среднестатистических пользователей с включенными наградами, то такого роста, как показан на графике, не получишь. А активные собиратели, конечно, покажут сильный перекос в пользу наград. Тут я охотно верю, что они стали тратить заметно больше и чаще.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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ingtrans
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:34
ingtrans
От кэшбека Моно мало что осталось. Уже писал: за прошлый год по карте всего 9 (девять) торговых операций. Категории выбирал три раза, их них только два раза использовал - в октябре (Мультиплекс) и декабре (такси). Ну и оплата мелкой коммуналки ежемесячно. Изредка переводы.
В этом году карта ожидаемо лежит на полке (до марта так точно).
И это всё по части использования карты банка... Поэтому какого-то особого удовольствия от банка нет. Точнее было года два назад. Но потом прошло. И неважно, что приложение удобное.
О.Банк когда очухается в любом случае для меня будет интереснее, если даст лимит разумеется
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 02 лют, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:40
ingtrans написав:
В итоге за всё время собралось 13 наград (лучше 94%), что примерно соответствует количеству наград и у моих знакомых (максимум у одного было 16 по состоянию на конец января).
у меня собрано 3 награды. и я круче 35% юзеров.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:59
Специально открыл награды, чтобы посмотреть статистику.
Ровно 0 )
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:05
Flamingo написав:
Правда в связи с введением кишмиша и на валютные карты - думал использовать ту же долларовую карту для оплаты хотя бы метро за границей (к тому же и категория "путешествия" в этом месяце пришла) - но и тут облом - карта виртуальная - в метро надо физический пластик (в том городе GPay не катит) - но 150 грн. за "живую" карту я на поездках метро точно не отобью - поэтому - в сад
Если не играть на курсах валют, то по большому счету все равно какой картой платить: гривневой или долларовой, поскольку кешбэк 2.415% должен перекрыть лишнюю конвертацию по гривневой карте. Если же играть на курсах (купить в подходящий момент, оплатить в подходящий момент и т.п.), то тогда все сложнее. Но, ИМХО, большинство пользователей не заморачивается с игрой на курсах, а пользуются тем, что выгоднее в данный конкретный момент (и то не всегда). А метро - это фигня, конечно. С валютной картой ради таких трат связываться смысла не вижу.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:08
mephala написав: Zebra написав: Zebra написав:
Монобанк начислил проценты за пользование льготным периодом в декабре, хотя вчера все погасил
Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером, но 1 февраля в 11 часов с копейками система начислила мне проценты за весь льготный период.
В поддержке ответили, что система так работает , ответ дадут через неделю.
Банк скамится. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.
вы еще не поняли что это шулеры?
я был вылетел из грейса на 1 день - согласно тарифов мне насчитали двойной процент и штраф за просрочку ОМП. загасил все в ноль первого числа.
потом спустя месяц выставили еще проценты за месяц. на мой вопрос что за пуркуа - сказали что хоть я и загасил первого числа но провелись эти деньги не первого числа а спустя несколько дней. вот за эту дельту и выставили проценты.
то что они декларировали работу по дате операции их абсолютно не волновало.
так что с этими поцами лучше не связываться. ну или если уверен что ты их наепеш а не наоборот.
Согласен, в выписке числятся мои зачисления, а они насчитали проценты за весь период без учета погашений.
Шулеры. Прекращаю пользоваться.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:17
Vorlon написав:
О.Банк когда очухается в любом случае для меня будет интереснее, если даст лимит разумеется
Он-то должен очухаться со временем, но, во-первых, думаю, что такой аудитории, как у monobank у него и близко не будет, во-вторых, если будет долго чухаться, может оказаться, что к тому времени, когда очухается, кешбэки уже будут не те (тот же Гороховский уже пугал), а кроме как кешбэками за онлайн-покупки О.Банк, наверное, больше ничем не интересен. Ну а пока у меня об О.Банке сложилось исключительно негативное впечатление - так начинать просто нельзя было.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:17
Zebra написав:
Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером
Надеюсь, у вас там на хлебушек хватает, что раньше не смогли?
Крайне неразумно было так поступать. Даже несмотря на все те правила про 23:55.
Даже прожжённые банкиры вроде Flamingo
хоть и платят в последний день, но с утра
Ибо никакого экономического (и любого другого) смысла гасить долг вечером нет
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 02 лют, 2020 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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