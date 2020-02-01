Додано: Нед 02 лют, 2020 11:18

mephala написав: на данный момент я лучше чем 35% клиентов. так что как минимум треть карт у них мертвые на сейчас. на данный момент я лучше чем 35% клиентов. так что как минимум треть карт у них мертвые на сейчас.

Ну у них же есть клиенты, типа меня, которые "анимашки" сразу после введения отключили. Вы наверняка будете их опережать. Но согласен - статистики они не приводят - но мертвых карт наверняка много. К примеру только у меня их 2 - бакс и евро - первую открывал под депо - ставки упали - депо вывел - операций никаких, вторую открывал под получения перевода СЕПА - но человек заболел и уже 2 месяца в коме- надеюсь выкарабкается, но ему точно будет не до перевода.Правда в связи с введением кишмиша и на валютные карты - думал использовать ту же долларовую карту для оплаты хотя бы метро за границей (к тому же и категория "путешествия" в этом месяце пришла) - но и тут облом - карта виртуальная - в метро надо физический пластик (в том городе GPay не катит) - но 150 грн. за "живую" карту я на поездках метро точно не отобью - поэтому - в сад