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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1709171017111712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.2 5 21
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
1
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
10
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:24

  mustbe написав:Специально открыл награды, чтобы посмотреть статистику.
Ровно 0 )


данные о медалях интересны только в связке с процентом клиентов
mephala
 
Повідомлень: 6444
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 697 раз.
 
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  #<1 ... 1709171017111712
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Monobank (17111)
02.02.2020 12:24
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