Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1709171017111712 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 4 5 22 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 9% 2 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 5% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 0 0 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 45% 10 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 41% 9 Всього голосів : 22 Додано: Нед 02 лют, 2020 12:24 mustbe написав: Специально открыл награды, чтобы посмотреть статистику.

Ровно 0 ) Специально открыл награды, чтобы посмотреть статистику.Ровно 0 )



данные о медалях интересны только в связке с процентом клиентов данные о медалях интересны только в связке с процентом клиентов mephala Повідомлень: 6444 З нами з: 07.04.14 Подякував: 119 раз. Подякували: 697 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 13:21 Vorlon написав: Zebra написав: Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером

Надеюсь, у вас там на хлебушек хватает, что раньше не смогли?



Крайне неразумно было так поступать. Даже несмотря на все те правила про 23:55.



Даже прожжённые банкиры вроде Flamingo хоть и платят в последний день, но с утра Ибо никакого экономического (и любого другого) смысла гасить долг вечером нет Надеюсь, у вас там на хлебушек хватает, что раньше не смогли?Крайне неразумно было так поступать. Даже несмотря на все те правила про 23:55.Даже прожжённые банкиры вродехоть и платят в последний день, но с утраИбо никакого экономического (и любого другого) смысла гасить долг вечером нет

Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.

Но если банк решил кинуть, то досвидос, процентов ему платить не буду, выписку в письменном виде заказал для перестраховки. Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.Но если банк решил кинуть, то досвидос, процентов ему платить не буду, выписку в письменном виде заказал для перестраховки. Zebra

Повідомлень: 7504 З нами з: 21.09.12 Подякував: 651 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 13:29 Bosstone написав: Zebra написав: Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют. Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

Указано в условиях и правилах обслуживания ФЛ:

"5.31. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку." Указано в условиях и правилах обслуживания ФЛ:"5.31. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку."



Эти правила вступили в силу 24.01.2020 и что то я не помню, чтоб я на них соглашался.

Они не должны распространяться на льготный период по декабрь.

Фактически применяются правила задним числом к техническому сбою.



Они уведомляли о техническом сбое. И судя по отзывам на минфине не я один такой. Фактически может произойти кидалово, сошлются на то, что из за технического сбоя 31 января, не смогли точно установить когда было все зачислено и зачислят тем кто попал под сбой по времени 23:59 например.



АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК”

Додаток №95 до Розпорядження №49р від 22.08.2013 р

Чинна редакція затверджена Протоколом Правління №2 від

22.01.2020

Набуває чинності з 24.01.2020 Эти правила вступили в силу 24.01.2020 и что то я не помню, чтоб я на них соглашался.Они не должны распространяться на льготный период по декабрь.Они уведомляли о техническом сбое. И судя по отзывам на минфине не я один такой. Фактически может произойти кидалово, сошлются на то, что из за технического сбоя 31 января, не смогли точно установить когда было все зачислено и зачислят тем кто попал под сбой по времени 23:59 например.АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК”Додаток №95 до Розпорядження №49р від 22.08.2013 рЧинна редакція затверджена Протоколом Правління №2 від22.01.2020Набуває чинності з Востаннє редагувалось Zebra в Нед 02 лют, 2020 13:32, всього редагувалось 3 разів. Zebra

Повідомлень: 7504 З нами з: 21.09.12 Подякував: 651 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 13:31 Re: Monobank Может кто то сохранил редакцию правил користування ФЛ которая действовала до 24.01.2020 года? Zebra

Повідомлень: 7504 З нами з: 21.09.12 Подякував: 651 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 14:10 Zebra написав: Vorlon написав: Zebra написав: Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером

Надеюсь, у вас там на хлебушек хватает, что раньше не смогли?



Крайне неразумно было так поступать. Даже несмотря на все те правила про 23:55.



Даже прожжённые банкиры вроде Flamingo хоть и платят в последний день, но с утра Ибо никакого экономического (и любого другого) смысла гасить долг вечером нет Надеюсь, у вас там на хлебушек хватает, что раньше не смогли?Крайне неразумно было так поступать. Даже несмотря на все те правила про 23:55.Даже прожжённые банкиры вродехоть и платят в последний день, но с утраИбо никакого экономического (и любого другого) смысла гасить долг вечером нет

Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.

Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.

Вы хотите сказать, что у Вас бывают ситуации когда утром последнего дня гашения кредитки у вас нет свободной гривны и в этот день не заканчиваются гривневые вклады, нет выплаты зарплаты или чего-то другого социального и единственным источником гашения у Вас есть только валюта? И при этом вы не сдаете ее утром, а тяните до вечера в надежде что курс вырастет?

Да Вы в таком случае, батенька, даже не "гусар". Вы, коли таки, прям сам вылитый поручик Ржевский Вы хотите сказать, что у Вас бывают ситуации когда утром последнего дня гашения кредитки у вас нет свободной гривны и в этот день не заканчиваются гривневые вклады, нет выплаты зарплаты или чего-то другого социального и единственным источником гашения у Вас есть только валюта? И при этом вы не сдаете ее утром, а тяните до вечера в надежде что курс вырастет?Да Вы в таком случае, батенька, даже не "гусар". Вы, коли таки, прям сам вылитый поручик Ржевский 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

- карты КоКо от Форварда - 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5

- карта Монобанка - 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Мои рефералки: Flamingo

Повідомлень: 3964 З нами з: 20.03.15 Подякував: 67 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2020 14:24 Flamingo написав: Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.



Вы хотите сказать, что у Вас бывают ситуации когда утром последнего дня гашения кредитки у вас нет свободной гривны и в этот день не заканчиваются гривневые вклады, нет выплаты зарплаты или чего-то другого социального и единственным источником гашения у Вас есть только валюта? И при этом вы не сдаете ее утром, а тяните до вечера в надежде что курс вырастет?

Да Вы в таком случае, батенька, даже не "гусар". Вы, коли таки, прям сам вылитый поручик Ржевский Вы хотите сказать, что у Вас бывают ситуации когда утром последнего дня гашения кредитки у вас нет свободной гривны и в этот день не заканчиваются гривневые вклады, нет выплаты зарплаты или чего-то другого социального и единственным источником гашения у Вас есть только валюта? И при этом вы не сдаете ее утром, а тяните до вечера в надежде что курс вырастет?Да Вы в таком случае, батенька, даже не "гусар". Вы, коли таки, прям сам вылитый поручик Ржевский

Именно так и маневрирую как заядлый валютный спекулянт, кредитным лимитом Monobanka начал пользоваться, когда курс пошел ниже 24 в декабре как вариант бесплатного гнивневого плеча на текущие траты, точно зная что в конце января потраченную валюту купленную по 23.30 сдам выше 24.



Но банк решил нажульничать изменениями правил, техническими сбоями, и присвоить прибыль от валютных спекуляций.



Но они ещё не поняли с каким упоротым связались)) Именно так и маневрирую как заядлый валютный спекулянт, кредитным лимитом Monobanka начал пользоваться, когда курс пошел ниже 24 в декабре как вариант бесплатного гнивневого плеча на текущие траты, точно зная что в конце января потраченную валюту купленную по 23.30 сдам выше 24.Но банк решил нажульничать изменениями правил, техническими сбоями, и присвоить прибыль от валютных спекуляций.Но они ещё не поняли с каким упоротым связались)) Zebra

Повідомлень: 7504 З нами з: 21.09.12 Подякував: 651 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1709171017111712 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням melkh,

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, guntherhouse777 Кочевник і 7 гостейМодератори: ТупУм