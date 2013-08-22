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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1709171017111712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 22
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
5%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
10
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
41%
9
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 12:24

  mustbe написав:Специально открыл награды, чтобы посмотреть статистику.
Ровно 0 )


данные о медалях интересны только в связке с процентом клиентов
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:21

  Vorlon написав:
  Zebra написав:Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером

Надеюсь, у вас там на хлебушек хватает, что раньше не смогли? :roll:

Крайне неразумно было так поступать. Даже несмотря на все те правила про 23:55.

Даже прожжённые банкиры вроде Flamingo хоть и платят в последний день, но с утра :D Ибо никакого экономического (и любого другого) смысла гасить долг вечером нет :!:

Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.
Но если банк решил кинуть, то досвидос, процентов ему платить не буду, выписку в письменном виде заказал для перестраховки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:29

  Bosstone написав:
  Zebra написав:Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.

Указано в условиях и правилах обслуживания ФЛ:
"5.31. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку."


Эти правила вступили в силу 24.01.2020 и что то я не помню, чтоб я на них соглашался.
Они не должны распространяться на льготный период по декабрь.
Фактически применяются правила задним числом к техническому сбою.

Они уведомляли о техническом сбое. И судя по отзывам на минфине не я один такой. Фактически может произойти кидалово, сошлются на то, что из за технического сбоя 31 января, не смогли точно установить когда было все зачислено и зачислят тем кто попал под сбой по времени 23:59 например.

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК”
Додаток №95 до Розпорядження №49р від 22.08.2013 р
Чинна редакція затверджена Протоколом Правління №2 від
22.01.2020
Набуває чинності з 24.01.2020
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 02 лют, 2020 13:32, всього редагувалось 3 разів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:31

Re: Monobank

Может кто то сохранил редакцию правил користування ФЛ которая действовала до 24.01.2020 года?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:10

  Zebra написав:
  Vorlon написав:
  Zebra написав:Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером

Надеюсь, у вас там на хлебушек хватает, что раньше не смогли? :roll:

Крайне неразумно было так поступать. Даже несмотря на все те правила про 23:55.

Даже прожжённые банкиры вроде Flamingo хоть и платят в последний день, но с утра :D Ибо никакого экономического (и любого другого) смысла гасить долг вечером нет :!:

Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.

Вы хотите сказать, что у Вас бывают ситуации когда утром последнего дня гашения кредитки у вас нет свободной гривны и в этот день не заканчиваются гривневые вклады, нет выплаты зарплаты или чего-то другого социального и единственным источником гашения у Вас есть только валюта? И при этом вы не сдаете ее утром, а тяните до вечера в надежде что курс вырастет?
Да Вы в таком случае, батенька, даже не "гусар". Вы, коли таки, прям сам вылитый поручик Ржевский :mrgreen: :mrgreen:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:24

  Flamingo написав:
Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.

Вы хотите сказать, что у Вас бывают ситуации когда утром последнего дня гашения кредитки у вас нет свободной гривны и в этот день не заканчиваются гривневые вклады, нет выплаты зарплаты или чего-то другого социального и единственным источником гашения у Вас есть только валюта? И при этом вы не сдаете ее утром, а тяните до вечера в надежде что курс вырастет?
Да Вы в таком случае, батенька, даже не "гусар". Вы, коли таки, прям сам вылитый поручик Ржевский :mrgreen: :mrgreen:

Именно так и маневрирую как заядлый валютный спекулянт, кредитным лимитом Monobanka начал пользоваться, когда курс пошел ниже 24 в декабре как вариант бесплатного гнивневого плеча на текущие траты, точно зная что в конце января потраченную валюту купленную по 23.30 сдам выше 24.

Но банк решил нажульничать изменениями правил, техническими сбоями, и присвоить прибыль от валютных спекуляций.

Но они ещё не поняли с каким упоротым связались))
Zebra
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