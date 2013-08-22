Flamingo написав:

Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.



Вы хотите сказать, что у Вас бывают ситуации когда утром последнего дня гашения кредитки у вас нет свободной гривны и в этот день не заканчиваются гривневые вклады, нет выплаты зарплаты или чего-то другого социального и единственным источником гашения у Вас есть только валюта? И при этом вы не сдаете ее утром, а тяните до вечера в надежде что курс вырастет?Да Вы в таком случае, батенька, даже не "гусар". Вы, коли таки, прям сам вылитый поручик Ржевский