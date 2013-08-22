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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2020 12:17
Zebra написав:
Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером
Надеюсь, у вас там на хлебушек хватает, что раньше не смогли?
Крайне неразумно было так поступать. Даже несмотря на все те правила про 23:55.
Даже прожжённые банкиры вроде Flamingo
хоть и платят в последний день, но с утра
Ибо никакого экономического (и любого другого) смысла гасить долг вечером нет
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 02 лют, 2020 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2020 12:24
mustbe написав:
Специально открыл награды, чтобы посмотреть статистику.
Ровно 0 )
данные о медалях интересны только в связке с процентом клиентов
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mephala
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:21
Vorlon написав: Zebra написав:
Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером
Надеюсь, у вас там на хлебушек хватает, что раньше не смогли?
Крайне неразумно было так поступать. Даже несмотря на все те правила про 23:55.
Даже прожжённые банкиры вроде Flamingo
хоть и платят в последний день, но с утра
Ибо никакого экономического (и любого другого) смысла гасить долг вечером нет
Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.
Но если банк решил кинуть, то досвидос, процентов ему платить не буду, выписку в письменном виде заказал для перестраховки.
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Zebra
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:29
Bosstone написав: Zebra написав:
Если указано что льготный период до 62 дней, но не указано что например до 20 часа вечера последнего дня месяца, то с чего проценты начисляют.
Указано в условиях и правилах обслуживания ФЛ:
"5.31. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку."
Эти правила вступили в силу 24.01.2020 и что то я не помню, чтоб я на них соглашался.
Они не должны распространяться на льготный период по декабрь.Фактически применяются правила задним числом к техническому сбою.
Они уведомляли о техническом сбое. И судя по отзывам на минфине не я один такой. Фактически может произойти кидалово, сошлются на то, что из за технического сбоя 31 января, не смогли точно установить когда было все зачислено и зачислят тем кто попал под сбой по времени 23:59 например.
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК”
Додаток №95 до Розпорядження №49р від 22.08.2013 р
Чинна редакція затверджена Протоколом Правління №2 від
22.01.2020
Набуває чинності з 24.01.2020
Востаннє редагувалось Zebra
в Нед 02 лют, 2020 13:32, всього редагувалось 3 разів.
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Zebra
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Додано: Нед 02 лют, 2020 13:31
Может кто то сохранил редакцию правил користування ФЛ которая действовала до 24.01.2020 года?
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Zebra
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Додано: Нед 02 лют, 2020 14:10
Zebra написав: Vorlon написав: Zebra написав:
Вообщем в выписке погашение задолженности произошло 31 января поздно вечером
Надеюсь, у вас там на хлебушек хватает, что раньше не смогли?
Крайне неразумно было так поступать. Даже несмотря на все те правила про 23:55.
Даже прожжённые банкиры вроде Flamingo
хоть и платят в последний день, но с утра
Ибо никакого экономического (и любого другого) смысла гасить долг вечером нет
Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.
Вы хотите сказать, что у Вас бывают ситуации когда утром последнего дня гашения кредитки у вас нет свободной гривны и в этот день не заканчиваются гривневые вклады, нет выплаты зарплаты или чего-то другого социального и единственным источником гашения у Вас есть только валюта? И при этом вы не сдаете ее утром, а тяните до вечера в надежде что курс вырастет?
Да Вы в таком случае, батенька, даже не "гусар". Вы, коли таки, прям сам вылитый поручик Ржевский
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Додано: Нед 02 лют, 2020 14:24
Flamingo написав:
Чего это нет? Курс доллара за день вырос, днем сдал, вечером погасил.
Вы хотите сказать, что у Вас бывают ситуации когда утром последнего дня гашения кредитки у вас нет свободной гривны и в этот день не заканчиваются гривневые вклады, нет выплаты зарплаты или чего-то другого социального и единственным источником гашения у Вас есть только валюта? И при этом вы не сдаете ее утром, а тяните до вечера в надежде что курс вырастет?
Да Вы в таком случае, батенька, даже не "гусар". Вы, коли таки, прям сам вылитый поручик Ржевский
Именно так и маневрирую как заядлый валютный спекулянт, кредитным лимитом Monobanka начал пользоваться, когда курс пошел ниже 24 в декабре как вариант бесплатного гнивневого плеча на текущие траты, точно зная что в конце января потраченную валюту купленную по 23.30 сдам выше 24.
Но банк решил нажульничать изменениями правил, техническими сбоями, и присвоить прибыль от валютных спекуляций.
Но они ещё не поняли с каким упоротым связались))
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Додано: Нед 02 лют, 2020 15:01
mephala написав:
на данный момент я лучше чем 35% клиентов. так что как минимум треть карт у них мертвые на сейчас.
Полно людей открывающих карту ради халявы в виде 50 грн. кешбека. Ещё значительная часть надеется на очередной кред.лимит и не получив его выкидывает карту.
Mind the gap.
- UK картки Monese в £ та € з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
- 50₴ та картка Форвард||банк тут lx4.me/c/8X1vpop2
- 50₴ та картка Монобанк тут monobank.ua/r/CNfzNe
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Додано: Нед 02 лют, 2020 15:33
ingtrans написав:
Режим использования карты ничуть не изменился за эти 6 месяцев, а за январь даже реже использовал, просто потому что было выгоднее платить другой картой. В итоге за всё время собралось 13 наград (лучше 94%)
У меня режим использования тоже "от случая к случаю" - когда кешбек удачный. 21 награда, 6272 место в рейтинге
))
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Додано: Нед 02 лют, 2020 16:15
Теперь рассылают пуши про неправильное начисление процентов на остаток.
Может и неправильное начисление процентов на задолженность пересчитают, Зебра?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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