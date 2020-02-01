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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1710171117121713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
11
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:58

  Вкладчик1234 написав:Теперь рассылают пуши про неправильное начисление процентов на остаток.
Может и неправильное начисление процентов на задолженность пересчитают, Зебра?

Ахрінєть, я вже відсотки вивів. Це тепер ще вжарять за те, що вліз в кредитні п2п?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:02

Re: Monobank

  Кочевник написав:Ахрінєть, я вже відсотки вивів. Це тепер ще вжарять за те, що вліз в кредитні п2п?

Неправильные начислили позавчера, потом начисление отменили, а вчера начислили правильные. Так что если Вы вчера выводили, то проценты были правильными.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:28

  Вкладчик1234 написав:Теперь рассылают пуши про неправильное начисление процентов на остаток.
Может и неправильное начисление процентов на задолженность пересчитают, Зебра?

Мне ответили, что т.к. полное погашение льготного периода произошло в 23:59, после 23:55, то по новым правилам мне начилили проценты.

Однако они не учли, что новые правила вступили в силу с 24.01.2020, а в тех, что действовали ранее (на момент пользования в декабре кредитными средствами), пункт 5.10 выглядел следующим образом.

5.10. Сума Щомісячного мінімального платежу визначається Банком відповідно до Тарифів, але не
менше 100 (ста) гривень та не може перевищувати повного розміру Заборгованості за Договором.
Мінімальний платіж формується 1 числа місяця наступного за звітним місяцем і очікує погашення до
першого числа наступного місяця.


Обратной силы нормативно-правовые акты не имеют. Следовательно банк пытается смошенничать.

По такой логике можно выпустить новые условия и правила и обратным числом каждому клиенту начислить по миллиарду гривен долгов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:40

  Zebra написав:Мне ответили, что т.к. полное погашение льготного периода произошло в 23:59

Даже не представлял, что кто-то из форумчан так мог поступить в здравом уме и светлой памяти. Оказывается, я жестоко ошибался... :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:45

  Zebra написав:
  Вкладчик1234 написав:Теперь рассылают пуши про неправильное начисление процентов на остаток.
Может и неправильное начисление процентов на задолженность пересчитают, Зебра?

Мне ответили, что т.к. полное погашение льготного периода произошло в 23:59, после 23:55, то по новым правилам мне начилили проценты.

Однако они не учли, что новые правила вступили в силу с 24.01.2020, а в тех, что действовали ранее (на момент пользования в декабре кредитными средствами), пункт 5.10 выглядел следующим образом.

5.10. Сума Щомісячного мінімального платежу визначається Банком відповідно до Тарифів, але не
менше 100 (ста) гривень та не може перевищувати повного розміру Заборгованості за Договором.
Мінімальний платіж формується 1 числа місяця наступного за звітним місяцем і очікує погашення до
першого числа наступного місяця.


Обратной силы нормативно-правовые акты не имеют. Следовательно банк пытается смошенничать.

По такой логике можно выпустить новые условия и правила и обратным числом каждому клиенту начислить по миллиарду гривен долгов.

Співчуваю. :(
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:48

  Квесторе_поверніться написав:Співчуваю.

Из-за 23:59? Не стоит - это расплата за самоуверенность. Так должно быть: платный урок - ценная вещь!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:54

  Vorlon написав:
  Zebra написав:Мне ответили, что т.к. полное погашение льготного периода произошло в 23:59

Даже не представлял, что кто-то из форумчан так мог поступить в здравом уме и светлой памяти. Оказывается, я жестоко ошибался... :shock:

Погашалось тремя трансферами, и первый платеж не сразу был виден в выписке из за технического сбоя, потому пришлось понять ситуацию и последние 10% долга погашены в 23:59, зачисление в выписке значатся 31 января.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 17:56

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Співчуваю.

Из-за 23:59? Не стоит - это расплата за самоуверенность. Так должно быть: платный урок - ценная вещь!

Еще раз, технический сбой привел к тому, что первый платеж не был виден в выписке. Вы бы не насторожились?
Zebra
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