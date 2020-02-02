Додано: Нед 02 лют, 2020 18:31

Zebra написав: Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав: Співчуваю. Співчуваю.

Из-за 23:59? Не стоит - это расплата за самоуверенность. Так должно быть: платный урок - ценная вещь! Из-за 23:59? Не стоит - это расплата за самоуверенность. Так должно быть: платный урок - ценная вещь!

Еще раз, технический сбой привел к тому, что первый платеж не был виден в выписке. Вы бы не насторожились? Еще раз, технический сбой привел к тому, что первый платеж не был виден в выписке. Вы бы не насторожились?

Конечно кто угодно насторожился бы. Более того лично я бы попытался заплатить другим способом (ИМХО должен быть план Б - правда наверное не у Вас). Но даже если бы первого платежа не было видно в выписке и допустим плана Б нету - то это не значит, что гасить остаток не надо. Ведь долг то есть и дедлайн его погашения близок - поэтому ИМХО вполне логично его загасить а потом уже разбираться почему в выписке его не видно. В этом случае на руках будут какие-то доки, что гашение шло "заблаговременно". Банки ведь в случаях если у них были баги - идут навстречу клиентам имевшим доки своевременного выполнения своих обязательств (наиболее яркий пример когда случился ПетьяА). А в данном случае тот факт, что банк поменял правила игры ИМХО слабое оправдание. Он ведь сделал это заблаговременно, а не в феврале по погашению в январе. А в правилах сейчас везде пишут, что клиент должен следить за изменениями договорных условий. В общем лично я в принципе полностью согласен с Vorlon - все признаки на то, что это был платный урок. Хотя поддержку помучить таки стоит - были случаи когда банки в подобных вещах шли навстречу клиентам.ЗЫ. Кстати а по времени - первый платеж то во сколько был? Надеюсь не в 23-50?