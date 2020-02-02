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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1711171217131714

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 23
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
9%
2
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
0
0
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
11
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
9
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:35

  Zebra написав:
  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Співчуваю.

Из-за 23:59? Не стоит - это расплата за самоуверенность. Так должно быть: платный урок - ценная вещь!

Еще раз, технический сбой привел к тому, что первый платеж не был виден в выписке. Вы бы не насторожились?


тут очень много через задницу на самом деле. Но в той же Аллы постоянно какие-то проблемы. Надо свой создать банк :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:35

  Flamingo написав:ЗЫ. Кстати а по времени - первый платеж то во сколько был? Надеюсь не в 23-50?

Первый в 20 часов, когда система у них сбоила.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:37

  Flamingo написав:
  Zebra написав:
  Vorlon написав:Из-за 23:59? Не стоит - это расплата за самоуверенность. Так должно быть: платный урок - ценная вещь!

Еще раз, технический сбой привел к тому, что первый платеж не был виден в выписке. Вы бы не насторожились?

Конечно кто угодно насторожился бы. Более того лично я бы попытался заплатить другим способом (ИМХО должен быть план Б - правда наверное не у Вас). Но даже если бы первого платежа не было видно в выписке и допустим плана Б нету - то это не значит, что гасить остаток не надо.



Алла использует лимиты какие-то 15к, Фарс использует лимиты. Ощад ранее использовал лимиты в 50к и моно использует скрытый блеать лимит в 60к. Если есть план Б, то и не факт что воспользуешься :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 02 лют, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:39

Re: Monobank

https://www.monobank.com.ua/terms?&file ... -12-13.pdf

5.31. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було
здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку.


https://www.monobank.com.ua/terms?&file ... -12-28.pdf
Год назад -

4.30. Погашення Заборгованості вважається таким, що вчинено в строк у разі якщо Клієнтом було
здійснено платіж до 23:55 останнього дня строку.


Удачи в суде ))
makor06
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 18:51

  makor06 написав:
  Zebra написав:
Однако они не учли, что новые правила вступили в силу с 24.01.2020, а в тех, что действовали ранее (на момент пользования в декабре кредитными средствами), пункт 5.10 выглядел следующим образом.


А почему вы сравниваете пункт 5.31 новых правил и 5.10 старых? Я вот помню что 23:55 были и раньше.

Конечно, этот пункт появился 01.02.18. На сайте есть все редакции правил и условий обслуживания, начиная с 25.09.17.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 19:04

  Zebra написав:
  Вкладчик1234 написав:Теперь рассылают пуши про неправильное начисление процентов на остаток.
Может и неправильное начисление процентов на задолженность пересчитают, Зебра?

Мне ответили, что т.к. полное погашение льготного периода произошло в 23:59, после 23:55, то по новым правилам мне начилили проценты.

Однако они не учли, что новые правила вступили в силу с 24.01.2020, а в тех, что действовали ранее (на момент пользования в декабре кредитными средствами), пункт 5.10 выглядел следующим образом.

5.10. Сума Щомісячного мінімального платежу визначається Банком відповідно до Тарифів, але не
менше 100 (ста) гривень та не може перевищувати повного розміру Заборгованості за Договором.
Мінімальний платіж формується 1 числа місяця наступного за звітним місяцем і очікує погашення до
першого числа наступного місяця.


Обратной силы нормативно-правовые акты не имеют. Следовательно банк пытается смошенничать.

По такой логике можно выпустить новые условия и правила и обратным числом каждому клиенту начислить по миллиарду гривен долгов.

Вы забыли добавить "ой,все" :)

Как уже заметили - урок у вас получился дорогой.

Знаю, что есть среди нас гусары, которые принципиально гасятся в последний день.

Я же принципиально гашусь в предпоследний, так как для меня
риски вылететь из грейса с сопутствующими процентами всегда перевешивают все выгоды от скачков курса или процентов от депозитов за 1 день.

Собственно на вашем примере вижу, что все делаю правильно.

Спасибо за практичное доказательство моих теоретических измышлений.
curiousobro
 
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